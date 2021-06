Mobilfunk

17:22 Uhr

Zu Besuch in Schwabens größtem Funkloch: Wie steht es um den Breitbandausbau?

Plus Wer ins Kreuzthal fährt, kann sein Handy eigentlich zu Hause lassen. Der Oberallgäuer Ort ist laut Bundesnetzagentur Schwabens größtes Funkloch. Manch einen freut das.

Von Tobias Schuhwerk

Wenn Johanna, 17, ungestört mit dem Handy telefonieren will, läuft sie vom Bauernhaus ihrer Eltern eine gute Viertelstunde durch den Wald auf den nächst gelegenen Hügel. Erst dort oben, in knapp 900 Metern Höhe, kann sich ihr Mobiltelefon ins Netz einwählen. In ihrem Zuhause ist das unmöglich. Johanna Hohl, angehende Erzieherin, lebt im Funkloch. Sie stammt aus dem dem „Tal der Empfangslosen“, wie das Kreuzthal im Allgäuer Naturraum Adelegg mit Fug und Recht bezeichnet werden darf. Der abseits gelegene Ortsteil der Gemeinde Buchenberg ( Oberallgäu) mit 340 Einwohnern liegt mittendrin in Schwabens größtem Funkloch.