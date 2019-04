29.04.2019

Mörder von Dominik Brunner bald frei: "Bilder kommen wieder hoch"

Blumen, Kerzen sowie ein Foto von Dominik Brunner erinnerten nach der Schlägerei am S-Bahnhof München-Solln an den Mann, der Zivilcourage bewiesen und diese mit seinem Leben bezahlt hatte.

Knapp zehn Jahre nach der Gewaltattacke auf Dominik Brunner an einem Münchner S-Bahnhof darf auch der zweite Schläger aus dem Gefängnis.

Dominik Brunner hatte ein großes Herz. Als zwei Jugendliche in einer Münchner S-Bahn Schülern Geld abnehmen wollten, mischte er sich ein und schützte die Kinder vor den Bedrohungen der gewaltbereiten Jugendlichen. Brunner, 50, bezahlte diesen Einsatz mit seinem Leben. Als es am Bahnhof in Solln zum Kampf kam, schlugen zwei der Burschen brutal auf ihn ein. Später im Krankenhaus erlitt er einen Herzstillstand. Beide Schläger wurden verurteilt. Der eine ist schon seit fast fünf Jahren frei. Der andere wird in wenigen Wochen aus dem Gefängnis entlassen – und zwar früher als geplant.

Mord an Dominik Brunner - Markus S. kommt früher aus der Haft frei

Markus S. war der Haupttäter. Er ist 2010 wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Ende Juni hätte er freikommen sollen. Doch nun wird der Entlassungstermin vorgezogen. S. hat im Knast eine Ausbildung gemacht. Und mit Arbeit kann man sich auch hinter Gittern Urlaub verdienen. Diese sogenannten Freistellungstage hat S. aufgespart. Daher darf er nun schon im Mai statt im Juni die Justizvollzugsanstalt Ebrach (Landkreis Bamberg) verlassen. Das bestätigte sein Anwalt Maximilian Pauls.

Eine deutlich frühere Entlassung hatte die Münchner Justiz im Sommer 2018 abgelehnt. Sogar eine nachträgliche Sicherungsverwahrung prüfte die Staatsanwaltschaft damals, weil S. den Justizbehörden offenbar noch immer als Gefahr für die Allgemeinheit galt. Und auch jetzt gibt es noch strenge Auflagen gegen S.. Bis 2024 steht er unter Führungsaufsicht. Die Justiz sieht immer noch die Gefahr, dass Markus S., inzwischen 28, wieder Straftaten begehen könnte.

Vor zehn Jahren wurde Dominik Brunner am S-Bahnhof Solln getötet

Die Dominik-Brunner-Stiftung, die sich für Zivilcourage und Prävention einsetzt, reagiert recht versöhnlich auf die bevorstehende Freilassung von Markus S.. „Man kann nur hoffen, dass er im Gefängnis dazugelernt hat und niemandem mehr etwas antut“, sagt Andreas Voelmle, Vorstandsmitglied der Stiftung. Er kannte Dominik Brunner geschäftlich gut. Seit dessen Tod, meint Voelmle, habe sich etwas getan. „Die Menschen zeigen mehr Mut, sie schließen sich im Notfall zusammen und helfen.“

Brunners Todestag jährt sich im September zum zehnten Mal. Am S-Bahnhof Solln erinnert ein Denkmal an ihn. Aber hat sein Tod wirklich etwas verändert? Studien oder Zahlen zum Thema Zivilcourage gibt es nicht. Doch die Aufklärung habe etwas gebracht, findet Andreas Voelmle. Aber es ist nur ein Gefühl. Und da ist noch ein Gefühl: „Wenn ich jetzt von der Freilassung des Täters höre, dann kommen die ganzen schrecklichen Bilder wieder hoch.“

Dominik Brunner wollte Kindern helfen

Die Bilder von jenem Samstagnachmittag, dem 12. September 2009. Zwei polizeibekannte Jugendliche wollen vier Schülern unter Androhung von Schlägen Geld abnehmen. Dominik Brunner, der Jurist und Manager aus Ergoldsbach (Landkreis Landshut) bekommt das mit und weist die Erpresser in die Schranken. Er bietet den verängstigten Kindern an, mit ihm zusammen an seinem Zielbahnhof Solln auszusteigen. Und er verständigt mit seinem Handy die Polizei. Bis dahin hat er sich mustergültig verhalten.

Doch dann erliegt Brunner einer folgenreichen Fehleinschätzung. Der 50-Jährige, der Mitte der 90er in einem Boxklub trainiert und Selbstverteidigungskurse besucht hatte, dachte offenbar, er könnte den gewaltbereiten Burschen eine Lektion erteilen. Anstatt andere Menschen am Bahnsteig um Hilfe zu bitten, legt er Jacke und Rucksack ab und nimmt vor den Jugendlichen mit erhobenen Fäusten eine „Kampfposition“ ein, wie Zeugen im Prozess sagten. Brunner trifft Markus S. im Gesicht. Der rastet völlig aus, schlägt mit einem Schlüssel in der Faust zu. Sein Kumpel prügelt mit. Brunner geht zu Boden. S. schlägt und tritt weiter auf sein Opfer ein.

Als die Polizei eintrifft, ist es für Dominik Brunner zu spät. Er stirbt in der Klinik. Sein Herz, das wegen einer anatomischen Vorschädigung tatsächlich zu groß ist, hört nach den Strapazen auf zu schlagen. Am 18. Mai dieses Jahres wäre Brunner 60 Jahre alt geworden.

