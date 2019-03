16:12 Uhr

"Mogst mi heiran?" Landwirt macht außergewöhnlichen Heiratsantrag

Landwirt Florian Weiß aus der Oberpfalz hat seiner Freundin einen Heiratsantrag in ein Feld gesät.

Ein Landwirt aus der Oberpfalz hat sich einen besonders kreativen Heiratsantrag einfallen lassen. Die Gerste dafür hat er bereits vergangenen Herbst angesät.

In überdiemensionalen Buchstaben steht in einem Feld "Mogst mi heiran?". Landwirt Florian Weiß aus der Oberpfalz hat seiner Freundin einen Heiratsantrag in ein Feld gesät.

Im vergangenen Herbst hat er Gerste mit einer besonders präzise arbeitenden Maschine ausgesät, ein paar Wochen wuchs das Ganze, bis er seine Freundin mit auf das Feld im Landkreis Amberg-Sulzbach nahm, sich gemeinsam mit ihr von einem Kran in 30 Meter Höhe fahren ließ und seine Frage schließlich stellte. Die Antwort fiel positiv aus - die Hochzeit soll in diesem Oktober stattfinden. Foto aufgenommen mit einer Drohne. (dpa)

