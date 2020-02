Monopol droht: Gibt es bald nur noch teure Tierärzte?

Plus Das Bild, das Ralph Rückert zeichnet, ist erschreckend: In 15 Jahren werden Tierarztpraxen von wenigen Ketten betrieben. Und die treiben die Preise für Behandlungen in die Höhe.

Ja, sagt Ralph Rückert am Telefon, er habe kurz Zeit für ein Gespräch. Ein Gespräch darüber, was gerade mit der Tiermedizin los sei, und darüber, was das für Tierhalter bedeutet. Rückert betreibt eine Tierarztpraxis in Ulm - und er hat sich einen Namen als Mahner gemacht: Als Mahner vor internationalen Ketten, die den deutschen Tierarztmarkt erobern wollen, als Mahner vor einem Monopol, das langsam in Deutschland entsteht, und nicht zuletzt vor steigendenden Tierarztkosten. Rückert sagt sogar: Wenn es so weiter geht wie gerade, gibt es in der Tiermedizin irgendwann zwei Klassen. Wie kommt er darauf?

In Bayern gibt es immer weniger Tierarztpraxen und Tierkliniken

Zunächst einmal zu den Zahlen: Seit längerem warnen Tierarztverbände und die Tierärztekammern vor einem Praxissterben. An der reinen Statistik lässt sich das nicht unbedingt ablesen. Guckt man sich an, wie viele niedergelassene Tierärzte es in Bayern gibt, ist die Zahl in den vergangenen Jahren eher angestiegen - wenn auch nur leicht.

Spricht man mit Karl Eckart, Präsident der bayerischen Tierärztekammer, über diese Zahlen, dann sagt er: Ja, die Zahlen seien konstant. Besorgt ist Eckart dennoch. Warum? Auch Tierärzte spezialisieren sich immer mehr. Es gibt Augenärzte, Kardiologen und Onkologen. "Die Technik wird immer besser, das Wissen wächst massiv", sagt der Ulmer Tierarzt Ralph Rückert. "Wir stehen den Humanmedizinern heute in nichts mehr nach." Und wenn die Mediziner sich immer weiter spezialisieren und diese Leistungen auch nachgefragt werden, dann gibt es zwar mehr Praxen, aber es wird immer schwerer, allgemeine Praxen - die vor allem auf dem Land sind - zu besetzen.

Karl Eckart, Präsident der bayerischen Tierärztekammer, weist noch auf ein weiteres Problem hin: Die Zahl der Tierkliniken sinkt. In ganz Bayern gibt es vielleicht noch 40 Stück, sagt Eckart. 2015 waren es 61. Doch immer mehr Praxisinhaber geben ihre Lizenzen zurück. Der Grund: Eine Klinik muss 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr besetzt sein. Diesen Notdienst können die wenigsten Praxen noch leisten, weil das Personal fehlt. Weil es für Tierärzte - anders als für andere Ärzte - keine Ausnahme im Arbeitszeitgesetz gilt. Das mache es schwer, die Notdienste zu besetzen, sagt Eckart. Also geben die Klinik-Inhaber ihrer Lizenzen zurück, arbeiten als Großpraxen weiter und bieten keinen Notdienst mehr an. Nur wohin sollen sich Tierhalter dann wenden, wenn am Wochenende oder nachts etwas passiert? Wenn der Hund, das Pferd oder die Kuh plötzlich krank wird? "Das ist ein ganz großes Problem", sagt Eckart. Und schiebt wieder nach: vor allem auf dem Land.

Im Grund hat die Tiermedizin also das gleiche Problem, das in der Humanmedizin schon lange diskutiert wird: Keiner will mehr Landarzt werden. Kliniken in der Peripherie lohnen sich nur noch bedingt. Sie können oft nicht alle Leistungen anbieten. Der Ulmer Tierarzt Rückert liefert die Zahlen dazu: "Diese Kliniken müssen alleine mit Notdiensten im Monat einen Umsatz von 60.000 Euro erwirtschaften, sonst rechnet es sich nicht." Das sei sehr schwer. Dazu kommt: Ärzte, die in Ruhestand gehen wollen, finden niemanden, der ihre Praxis übernehmen möchte. Das alles hat Nachteile für die Patienten.

Viele Frauen werden Tierärztinnen - und Frauen machen sich seltener selbstständig

Rückert sagt, das Problem habe die Städte längst erreicht. Auch ihm fällt es zunehmend schwerer, Mitarbeiter zu finden. Dabei ist es nicht so, dass niemand mehr Tierarzt werden möchte. Im Gegenteil. Das Fach lässt sich an fünf Unis in Deutschland studieren. Der Nummerus Clausus, also die Abiturnote, die jemand haben muss, um für den Studiengang zugelassen zu werden, liegt in Bayern bei 1,3. Das zeigt: Nur die Besten eines Jahrgangs können überhaupt Tierarzt werden. Das wiederum heißt: Das Fach ist ziemlich begehrt. Eckart sagt: "Die Bewerbungen überschreiten die Anzahl der Studienplätze um ein Vielfaches." Womit lässt sich der drohende Tierarztmangel dann erklären?

Zum einen liegt das natürlich an der schon erwähnten Spezialisierung. Die zwar nicht dazu führt, dass es weniger Tierärzte gibt, aber weniger Allgemeinärzte. Und zum zweiten, sagen Eckart, Rückert und der Bundesverband der praktizierenden Tierärzte, wird die Tiermedizin immer weiblicher. Inzwischen, schätzt Eckart sind etwa 80 bis 90 Prozent der Studierenden Frauen. Das lässt sich auch an der Statistik der Bundestierärztekammer ablesen. Unter den niedergelassenen Tierärzten liegt der Frauenanteil bei 50,2 Prozent. 2005 waren es gerade mal ein 35 Prozent. Am auffälligsten ist aber eine andere Zahl: die der Tierärzte, die in Praxen als Assistenten angestellt sind. 2018 waren das 1665 Personen - und 80 Prozent davon Frauen. Diese Zahl scheint etwas zu belegen, das Rückert sagt: "Frauen streben nicht nach einer Selbstständigkeit. Sie möchten lieber als Angestellte arbeiten." Auch das ist eine Erklärung dafür, dass viele Praxen keine Nachfolger finden.

Internationale Ketten kaufen deutsche Tierkliniken auf

Und in diese Lücke stoßen nach Rückerts Auskunft nun internationale Ketten. Sie machen den Betreibern von großen Praxen und Tierkliniken, die nach Nachfolgern suchen, verlockende Angebote und kaufen sie auf. Nun könnte man argumentieren: Ist doch gut, so entsteht keine große Versorgungslücke. Karl Eckart sieht das auch so. Er sagt: Diese Praxen machen gute Arbeit. Das würde auch Ralph Rückert nicht bestreiten. Und doch stört ihn etwas.

"Wenn ich Patienten an eine Klinik verweisen will, habe ich schon jetzt gar keine andere Wahl mehr, als sie an eine Kette zu überweisen. Hier im Raum Oberschwaben ist ein Monopol entstanden", sagt Rückert. Es sind zwei große Ketten, von denen Rückert spricht: Zum einen Anicura, zum anderen Evidensia.

Anicura wurde in Schweden gegründet. 2018 stieg der Süßigkeiten-Konzern Mars ein und übernahm das Geschäft. Das ist gar nicht so abwegig, wie es klingt. Denn zum Mars-Konzern gehören einige Tierfuttermarken. Nach eigener Auskunft betreibt Anicura mittlerweile 270 Tierkliniken in ganz Europa. Auch in der Region zählen etliche Praxen dazu. Evidensia wiederum ist nach eigenen Angaben die führende Tiermedizin-Gruppe in Europa. Auch Evidensia kommt aus Schweden. Nestlé ist an der Gruppe beteiligt. Und auch Nestlé hat Futtermarken im Programm. Ziel beider Ketten ist es, Synergien zu schaffen, zwischen jeweils eigenen Praxen. Davon sollen Tiere und Halter profitieren. Aufgrund ihrer Größe können die Ketten günstiger einkaufen. Ähnlich wie etwa Aldi oder Lidl. Zwischen den einzelnen Praxen kann zudem Wissen ausgetauscht werden. Anicura etwa schreibt: "Anicura wurde mit der Vorstellung gegründet, durch den Einsatz gemeinsamer Ressourcen über mehrere Tierkliniken und Tierarztpraxen hinweg, die tierärztliche Versorgung weiter verbessern zu können."

Rückerts große Sorge: Wird die Tiermedizin zur Profit-Maschine?

Das hört sich erst einmal gut an. Nicht für Rückert. Er fürchtet, dass das Gegenteil passiert. Dass die Unternehmen ihr Macht ausnutzen. Im Vergleich zu Schweden sei Deutschland ein tiermedizinisches Billigland. Er macht ein Beispiel: Hat ein Hund eine Magenverdrehung, muss er sofort operiert werden. Jede Minute Wartezeit verkürze die Überlebenschancen um ein Prozent, sagt Rückert. Eine solche Not-Operation, sei teuer. Mit 2500 Euro müssen Herrchen und Frauchen schon rechnen. "Das ist viel Geld. Aber in Schweden kostet die gleiche Operation 6000 bis 7000 Euro." Über kurz oder lang, meint Rückert, werden die Ketten die Preise für Tiermedizin auch in Deutschland in die Höhe treiben.

"Die Entwicklung wird sich nicht mehr aufhalten lassen", sagt Rückert. In zehn bis 15 Jahren, schätzt der Ulmer, werden auch in Deutschland Ketten den Markt dominieren. Aber er hofft, dass die Situation nicht so drastisch endet wie in Schweden.

