vor 42 Min.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf A73 Bayern

Ein Mann ist am Samstag mit seinem Motorrad auf der Autobahn nahe Nürnberg tödlich verunglückt.

Ein Mann ist am Samstag mit seinem Motorrad auf der Autobahn tödlich verunglückt. Er stürzte bei Nürnberg aus zunächst ungeklärter Ursache, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde von seiner Maschine geschleudert und krachte gegen die Leitplanke. Er starb noch an der Unfallstelle.

Mit seinem Motorrad war er am Nachmittag auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen. Als er an einem Autobahnkreuz auf die A73 abbog, stürzte er und erlitt tödliche Verletzungen. (dpa)

