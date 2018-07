vor 32 Min.

Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf A95 Bayern

Ein 24-Jähriger ist am Donnerstag auf der A95 Richtung Garmisch mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Er hatte in einer Kurve die Kontrolle verloren.

Ein 24-Jähriger kam am Donnerstag bei einem Motorradunfall auf der A95 in Richtung Garmisch ums Leben. Bei der Abfahrt Kreuzhof in Richtung Boschetsrieder Straße streifte der Motorradfahrer in der Kurve mit seinem Hinterrad den Randstein. Daraufhin verlor der Münchner die Kontrolle über sein Motorrad und stieß gegen einen Lichtmast.

Obwohl der Rettungswagen schnell vor Ort war, erlag der junge Mann seinen Verletzungen kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war der Zubringer zur A95 gesperrt. (AZ)

