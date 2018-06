vor 35 Min.

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Auto Bayern

Ein Motorradfahrer und ein Auto prallten im Landkreis Rosenheim gegeneinander. Im Krankenhaus erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Ein Motorradfahrer ist in Oberbayern gegen ein Auto geprallt und gestorben. Die Fahrerin des Wagens wollte in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) eine Kreisstraße überqueren und übersah den 58-jährigen Motorradfahrer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dieser prallte mit seiner Maschine auf das linke Vorderrad und wurde einige Meter weit über den Wagen hinweg geschleudert. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer am Kopf verletzten Mann am Montag in eine Klinik, wo er anschließend starb. (dpa/lby)

Themen Folgen