vor 17 Min.

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto Bayern

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist nahe Halsbach (Landkreis Altötting) ein Motorradfahrer gestorben.

Der 30-Jährige war am Samstagnachmittag auf einer Staatsstraße unterwegs, als ihn ein Autofahrer ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge übersah. Der 65-Jährige habe die Vorfahrtsstraße überqueren wollen und an einem Stoppschild Halt gemacht, berichteten die Beamten am Sonntag. Als er wieder anfuhr, stieß sein Wagen mit dem Motorradfahrer zusammen. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. (dpa/lby)

Themen Folgen