vor 23 Min.

Motorradfahrer stürzt und stirbt Bayern

Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall im Kreis Landshut ums Leben gekommen.

Er sei in einer Kurve zwischen Buch am Erlbach und Forstaibach gestürzt, teilte die Polizei am Abend mit. Mehrere Menschen hätten Erste Hilfe geleistet. Der junge Mann sei dennoch an der Unfallstelle gestorben. Weshalb er auf trockener Fahrbahn zu Fall kam, stand zunächst nicht fest. Die Staatsstraße war während der Bergungsarbeiten gesperrt. (dpa/lby)

