14-Jährige wohl in Bogenhausen erstochen - Ex-Freund tatverdächtig

Im Münchner Stadtteil Bogenhausen ist offenbar eine 14-Jährige erstochen worden. Verdächtig ist ihr 17-jähriger Ex-Freund. Nun fahndet die Polizei nach ihm

Eine 14-Jährige ist tot im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen aufgefunden worden - sie soll erstochen worden sein. Sie habe Stichverletzungen aufgewiesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Tatverdächtig ist ihr 17 Jahre alter Ex-Freund. Nach ihm werde gefahndet. Zunächst hatte Bild darüber berichtet.

14-Jährige in München erstochen: Polizei fahndet nach 17 Jahre altem Ex-Freund

Wie die Abendzeitung berichtet, soll das Mädchen in ihrem Elternhaus getötet worden sein. Die Mutter habe am Sonntagmorgen die Polizei gerufen. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, warum der 17-Jährige als tatverdächtig gilt. Auch ein mögliches Motiv war zunächst unklar. In dem Stadtteil im Münchner Osten lief am Sonntagmittag ein größerer Polizeieinsatz. (dpa)

