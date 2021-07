73-Jähriger nach Unfall mit Straßenbahn gestorben

Tödlicher Unfall in München: Eine Straßenbahn hat am Donnerstagmittag einen Senior erfasst. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 73-Jähriger ist in München von einer Straßenbahn erfasst worden und tödlich verletzt worden. Der Mann habe bisherigen Ermittlungen zufolge versucht, am Donnerstag gegen 13.40 Uhr an der Haltestelle Olympiapark West eine andere Straßenbahn zu erreichen, teilte die Polizei mit. Als er auf die Gleise lief, wurde er demnach trotz Notbremsung von einer anderen Bahn frontal erfasst und tödlich verletzt. Die Tram-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde psychologisch betreut.

Tödlicher Unfall mit Tram: Stau rund um Dachauer Straße

Während der Unfallaufnahme war die Dachauer Straße in nordwestliche und die Abfahrt der Landshuter Allee in südliche Richtung bis etwa 17.30 Uhr gesperrt. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich mit dem Unfallkommando in der Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322 in Verbindung zu setzen. (AZ mit dpa)

