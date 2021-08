München

18:39 Uhr

"Beschissen und betrogen": Echte Polizei verhaftet falsche Polizei

Plus Die Münchner Polizei kommt einer Betrügerbande, die in ganz Deutschland ihr Unwesen trieb, auf die Schliche. Ihre Masche ist bekannt – und oft erfolgreich.

Von Oliver Wolff

Die Polizei, dein Freund und Helfer: Bei den in der Bevölkerung am meisten angesehenen Berufen sind Polizistinnen und Polizisten immer wieder unter einstelligen Plätzen. Doch diese Wertschätzung wird leichtgläubigen Menschen zum Verhängnis: Seit Jahren versuchen Betrüger und Betrügerinnen mit dreisten Methoden, meist ältere Menschen um ihr Vermögen zu bringen. Sie geben sich als Polizei aus und geben vor, Geld in Sicherheit bringen zu wollen.

