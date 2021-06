Mann belästigt 15-Jährige sexuell - doch sie reagiert geschickt

Am Münchner Hauptbahnhof hat ein 46 Jahre alter Mann eine 15-Jährige bedrängt. Doch die junge Frau wusste sich zu wehren.

Am frühen Montagmorgen begegneten sich ein 46 Jahre alter Mann und eine 15-Jährige aus dem Ostallgäu am Münchner Hauptbahnhof. Wie die Polizei mitteilt, setzte sich der Mann gegen 5.20 Uhr an einem Bahnsteig neben die junge Frau. Er fing an, sie an Armen und Beinen zu berühren und legte seinen Kopf an ihre Schulter.

Mann bedrängt Frau am Hauptbahnhof München - sie holt sofort Hilfe

Dagegen wehrte sich die junge Frau sofort. Sie sprach einen Sicherheitsmitarbeiter der Bahn an. Anschließend kamen auch Bundespolizisten dazu. Dabei stellte sich heraus, dass der 46-Jährige mit 1,92 Promille stark alkoholisiert war. Nun muss der Mann mit einer Anzeige wegen sexueller Belästigung rechnen.

Die Bundespolizei empfiehlt Betroffenen in solchen Situationen grundsätzlich, sich aus der Lage weg zu begeben – ohne sich dabei selbst zu gefährden, und umgehend DB-Mitarbeiter, Polizei oder Mitreisende zu informieren. (AZ)