Meister der Krisenkommunikation: Marcus da Gloria Martins ist in neuer Rolle zurück

Er war während des Attentats am Olympia-Einkaufszentrum Polizeisprecher: Marcus da Gloria Martins kommt nach einem Jahr im Gesundheitsministerium zurück.

Als München vor fünf Jahren in Panik war, schaffte er es, die Ruhe zurückzubringen. Seither gilt der damalige Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins als Meister der Krisenkommunikation. Und so jemand wurde vor genau einem Jahr im Gesundheitsministerium dringend gebraucht. Dort brannte die Hütte, Ministerin Melanie Huml ( CSU) geriet wegen misslungener Corona-Tests für Reiserückkehrer unter Druck. Der Polizist da Gloria Martins wurde vorübergehend als Chef der Corona-Kommunikation ins Gesundheitsressort entsandt. Nun kehrt er zurück zur Polizei – in neuer Funktion.

Polizei München bekommt "ihr Gesicht" zurück

Am Abend des 22. Juli 2016 war München in hellem Aufruhr. Schüsse fielen. Menschen rannten in blanker Todesangst umher. Notrufe gingen aus dem gesamten Stadtgebiet ein. Es war der Abend des Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ). Erst viel später wurde klar, dass es sich um einen Einzeltäter handelte. David S. erschoss neun Menschen, bevor er sich selbst richtete. Zuvor war in den Stunden der Panik ein Mann vor die Kameras und Mikrofone getreten, der bis dato nur wenigen bekannt war: Marcus da Gloria Martins, Pressesprecher des Polizeipräsidiums München. Er sagte Sätze wie „Wichtig ist mir der Aspekt, dass man Ruhe bewahren sollte“ und „Unsere Gedanken sind bei den Familien der Opfer“.

Eine Gruppe trauernder Menschen versammelte sich direkt vor dem Einkaufszentrum, in dem die Schüsse gefallen waren. Foto: Matthias Balk, dpa

An jenem Abend wurde er das „Gesicht“ der Münchner Polizei. Mit seinem ruhigen, souveränen Auftritt und besonnenen Worten schaffte er es, die panischen Menschen zu beruhigen. Jahre zuvor hatte er seine Masterarbeit an der Uni Münster über Krisenkommunikation geschrieben. Dass jemand theoretische Kenntnisse so gut in die Praxis umzusetzen weiß, darf aber als Sonderfall gelten. Da Gloria Martins behielt auch angesichts von vielen Falschmeldungen, Gerüchten, Halbwahrheiten und Emotionen einen kühlen Kopf.

21 Bilder Im Ausnahmezustand: Vor fünf Jahren versetzte der OEZ-Anschlag München in Angst Foto: Andreas Gebert, dpa

In kürzester Zeit entstand eine Facebook-Seite für ihn mit zigtausend Fans. Später wurden er und sein Team der Pressestelle mehrfach für ihre Arbeit an diesem Horrorabend ausgezeichnet. Die Multimedia-Abteilung gilt als Vorreiter für moderne Pressearbeit über soziale Medien. Das ist da Gloria Martins’ Verdienst. Auch am Abend des OEZ-Attentats nutzte die Polizei Twitter als Massenmedium.

Erst Streifenpolizist, jetzt Führungsperson: Marcus da Gloria Martins hat eine neue Aufgabe

Dem 48-Jährigen war der Rummel um seine Person immer zu viel. Marcus da Gloria Martins – Familienvater, zwei Kinder, portugiesische Wurzeln, aufgewachsen im Rheinland – hat als Streifenpolizist begonnen, war ziviler Drogenfahnder und Chef der Verkehrspolizei, bevor er Pressesprecher wurde. Er sieht sich als Teamspieler und sagt: „Als Polizist taugt man nicht zum Star.“

Lesen Sie dazu auch

Nun kehrt Marcus da Gloria Martins als Leiter der Einsatzzentrale nach einem Jahr zurück zur Polizei. Dort führt er ein Team von rund 180 Beamten. Alle Aktivitäten der Polizei in Stadt und Landkreis München sowie in Teilen des Landkreises Starnberg werden von dort gesteuert. Mehr als eine halbe Million Notrufe gehen pro Jahr ein. Bis zu 150 Streifenwagen gilt es zu koordinieren. Eine Aufgabe für einen echten Teamspieler.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.