München

07:24 Uhr

Münchner nach Stromausfall eventuell bis Samstag ohne Strom

In der Landeshauptstadt München fiel in der Nacht in rund 20.000 Haushalten der Strom aus. Schuld daran war ein Kabelbrand.

Nach einem weiträumigen Stromausfall in München müssen manche Haushalte womöglich noch bis Samstag ohne Strom ausharren. "Derzeit kann noch nicht sichergestellt werden, dass alle betroffenen Kundinnen und Kunden im Laufe des Tages wieder versorgt werden können", teilten die Stadtwerke München am Freitagvormittag mit. "Vielleicht können wir bei einigen Provisorien einrichten, wenn es denn nötig wäre", ergänzte eine Sprecherin. Allerdings sei noch vieles unklar. Immerhin konnte das betroffene Gebiet durch die laufenden Reparaturarbeiten vom Rand her bereits schrittweise verkleinert werden. "Immer mehr Haushalte im Münchner Osten haben wieder Strom, auch der Trambahnbetriebshof ist seit etwa 6.45 Uhr wieder versorgt", hieß es. München: Kabelbrand sorgt für Stromausfall und Verkehrsstörungen Wegen eines Kabelbrands war in Teilen Münchens der Strom ausgefallen. Betroffen waren ungefähr 20.000 Haushalte in den Stadtteilen Haidhausen, Ramersdorf und Berg am Laim, wie die Stadtwerke München am Freitagmorgen mitteilten. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen, auch Ampeln seien ausgefallen. Laut Polizei wurde der Verkehr an großen Kreuzungen von Beamten geregelt. Nach Angaben der Polizei war der Kabelbrand in der Nacht zum Freitag in einer Baugrube ausgebrochen. Der Strom fiel gegen 3.50 Uhr aus. Die Reparaturen sollen bis zum Mittag dauern. Dies bedeutet laut einem Sprecher aber nicht, dass die Haushalte auch bis dahin ohne Strom sein werden. Weitere Details waren noch offen. Auch die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. (dpa/lby)

