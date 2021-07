Sex in Münchner S-Bahn führt zu Verspätungen

In München hatte ein Pärchen Sex in einer fahrenden S-Bahn. Der Ort des Geschehens wurde komplett desinfiziert, das führte zu Verspätungen. Hinzu kommt eine Anzeige.

Auch die Bundespolizei spricht von einer "nicht ganz alltäglichen Meldung", die ihnen die Deutsche Bahn da erstattete. Fahrgäste hatten gemeldet, dass sich ein Pärchen im hinteren Führungsstand einer fahrenden Münchner S-Bahn "sexuell vergnüge".

Die Fahrgäste hatten am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr die S-Bahn-Fahrerin informiert. Die ging in Freising dann zum hinteren Führerstand, traf das Paar jedoch nicht mehr an, so schildert es die Bundespolizei. Zwar geht die Bundespolizei nicht auf Details ein, doch die Zeugenaussagen veranlassten die S-Bahn-Fahrerin zu einer "Komplettdesinfektion des Führerraumes". Das dauerte, so kam es auch zu Verspätungen im S-Bahn-Netz.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen das Pärchen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. (AZ)