Tote 14-Jährige: Polizei fasst tatverdächtigen 17-Jährigen

Im Münchner Stadtteil Bogenhausen ist offenbar eine 14-Jährige getötet worden. Verdächtig ist ein 17-jähriger Münchner. Die Polizei hat ihn nun gefasst.

Ein 14-jähriges Mädchen ist am Sonntag tot in München aufgefunden worden. Das Mädchen habe Gewalteinwirkungen aufgewiesen, man gehe von einem Tötungsdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Polizei hatte nach einem 17 Jahre alten Verdächtigen gefahndet. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Jugendliche am Montagvormittag gefasst.

Zuvor hieß es, die Ermittlungen beschränkten sich nicht nur auf den 17-Jährigen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Unklar ist, ob es sich bei dem 17-Jährigen um den Ex-Freund der Getöteten handelt. "Wir gehen davon aus, dass sie sich vorher kannten", hatte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag erklärt. Zunächst hatte ein Polizeisprecher ihn als Ex-Freund des Mädchens bezeichnet, auch war von Stichverletzungen die Rede gewesen.

Wie die Abendzeitung berichtet, soll das Mädchen in ihrem Elternhaus getötet worden sein. Die Mutter habe am Sonntagmorgen die Polizei gerufen. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, warum der 17-Jährige als tatverdächtig gilt. Die Ermittlungen vor Ort hätten ergeben, dass man von ihm ausgehe, sagte ein Sprecher. Auch ein mögliches Motiv war zunächst unklar.

Hundertschaft der Polizei suchte die Umgebung ab

Die Polizei war am Sonntagmorgen zu dem Haus im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen gerufen worden. Die Tat sei wohl im Laufe der Nacht passiert, sagte der Sprecher. Rettungskräfte hätten noch vergeblich versucht, das Mädchen zu reanimieren. Am Sonntagmittag lief im Münchner Osten ein größerer Polizeieinsatz. Eine Hundertschaft suchte die Umgebung ab, laut Polizei ist das bei einem Tötungsdelikt Routine.

Die Leiche des Mädchens soll - wie in solchen Fällen üblich - obduziert werden.(AZ/dpa)