Vermisster 14-Jähriger tot im Isarkanal gefunden

Er hatte einen Fußball aus der Isar holen wollen und war dabei abgetrieben worden. Einsatzkräfte suchten nach dem 14-Jährigen. Jetzt wurde seine Leiche gefunden.

Ein 14-Jähriger, der einen Fußball aus der Isar in München holen wollte und seitdem als vermisst galt, ist tot aufgefunden worden. Die Leiche des Jungen sei am Freitag bei Pliening (Landkreis Ebersberg) im mittleren Isarkanal entdeckt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die rechtsmedizinische Untersuchung hat demnach zweifelsfrei ergeben, dass es sich um den seit Anfang August vermissten 14-Jährigen handelt.

Jugendlicher aus München tot aus der Isar geborgen

Eine Gruppe Jugendlicher spielte am 6. August in München an der Isar Fußball. Nachdem der Ball versehentlich ins Wasser geschossen wurde, sprangen drei Kicker hinterher. Da die Strömung jedoch sehr stark war, schwammen zwei von ihnen zurück ans Ufer. Der 14-Jährige kam dabei in eine Wasserwalze und wurde abgetrieben.

Eine Passantin, die den Vorfall beobachtet hatte, setzte einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte suchten damals mehrmals mit einem Großaufgebot und zwei Hubschraubern sowie einer Reiterstaffel nach dem Teenager - jedoch ohne Erfolg. (dpa/lby)