21:13 Uhr

München ruft Klimanotstand aus und will 2035 klimaneutral sein

Deutschlandweit haben bereits 50 Städte den Klimanotstand ausgerufen - nun auch München. Bayerns Hauptstadt will bis 2035 klimaneutral sein.

München ruft den Klimanotstand aus - und will erreichen, dass die Großstadt im Jahr 2035 klimaneutral ist. "Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Aber wir haben von der Wissenschaft deutlich die Botschaft erhalten, dass das bisherige Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, nicht ausreicht", sagte der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Jens Röver, am Mittwoch nach der Entscheidung des Stadtrats. Bis Mitte 2020 soll die Verwaltung einen konkreten Maßnahmenplan erarbeiten. Der Stadtrat hat eine Reihe von Klima-Maßnahmen getroffen, so soll es auch einen Radelring in der Altstadt geben.

Ausrufung des Klimanotstands hat symbolischen Charakter

Die Ausrufung des Klimanotstands hat, wie in anderen Städten auch, dabei eher symbolischen Charakter. Weltweit haben schon zahlreiche Städte den "Klimanotstand" erklärt, darunter etwa 50 in Deutschland. Auch das EU-Parlament hat eine entsprechende Erklärung abgegeben. (dpa/lby)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen