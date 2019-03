vor 48 Min.

Münchner Autobahnumfahrung nach Unfall stundenlang gesperrt

Bei einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 99 sind im Münchner Norden zwei Menschen schwer verletzt worden.

Ein weiterer Mensch zog sich dabei am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen zu, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Umfahrung war zunächst in Richtung Salzburg komplett gesperrt. Am späten Abend waren alle Spuren wieder befahrbar. Die Feuerwehr setzte nach eigenen Angaben einen Kran und eine Seilwinde zur Bergung der Lastwagen ein. (dpa/lby)

Themen Folgen