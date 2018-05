vor 19 Min.

Münchner Flughafen erwartet in Pfingstferien 2,3 Millionen Passagiere Bayern

Rund 2,3 Millionen Passagiere werden in den Pfingstferien am Münchner Flughafen erwartet.

Der Münchner Flughafen rüstet sich für die Pfingstferien. Mehr als zwei Millionen Passagiere werden erwartet – die meisten zu Beginn des Wochenendes.

Die zweite große Reisewelle des Jahres naht: Der Münchner Flughafen rechnet in den bevorstehenden Pfingstferien mit rund 2,3 Millionen Passagieren.

Der verkehrsreichste Tag wird dabei wohl der des Ferienstarts an diesem Freitag (18. Mai), teilte die Flughafengesellschaft am Montag mit. Allein an diesem Tag seien 1274 Starts und Landungen mit mehr als 150.000 Fluggästen geplant. (dpa)

8 Bilder Das ist der Flughafen München Bild: Fred Schöllhorn

Themen Folgen