Münchner Flughafen wieder mit dem Zug erreichbar

Aufgrund einer Stellwerksstörung am Münchner Flughafen war es am frühen Abend zu Ausfällen im Zugverkehr gekommen. Nun ist die Strecke wieder frei.

Die Strecke zum Flughafen ist wieder frei. Aufgrund einer Stellwerksstörung am Münchner Flughafen war es am frühen Dienstagabend zu Ausfällen im Zugeverkehr gekommen. Die Züge wurden an den Bahnhöfen zurückgehalten und warteten dort die Dauer der Störung ab, dass teilte die DB Regio mit. Es kam zu Verzögerungen. Zudem sind auch Züge ausgefallen.

Wegen einer technischen Störung an einem Stellwer kommt es auf den Linien S 1 und S 8 zu Beeinträchtigungen. Die Linie S 8 beginnt und endet in Ismaning. Bitte nutzen Sie zwischen Freising und München Flughafen Terminal alternativ den MVV-Regionalbus 635. /si — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) December 10, 2019

Die genauen Umstände sind bisher nicht bekannt. Teilweise war auch die S1 und die S8 von Ausfällen betroffen. Die Linie S 1 verkehrte ab Neufahrn ohne Zugteilung nach Freising. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen München Flughafen Terminal und Neufahrn war eingerichtet worden. Die Linie S 8 begann und endete in Ismaning. Auf Twitter empfahl die DB, den MVV-Regionalbus 635 zwischen Freising und München Flughafen zu nutzen.

Mittlerweile kommt es auf der Strecke immer noch zu leichten Verspätungen. (AZ)

