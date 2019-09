vor 18 Min.

Müssen Tagesgäste in Oberstdorf bald 100 Euro Parkgebühr zahlen?

Naturschützer aus Oberstdorf fordern eine satte Erhöhung für Besucher, die mit dem Auto anreisen. Scharfe Kritik meldet sich sofort.

Von Michael Munkler

Die Ortsgruppe Oberstdorf/Fischen des Bundes Naturschutz (BUND) hat gefordert, die Parkgebühr für Tagesgäste drastisch auf 100 Euro anzuheben. Derzeit bezahlen Autofahrer auf den meisten Parkplätzen im Raum Oberstdorf vier bis sechs Euro pro Tag. „Der Tagesgast bringt so gut wie keine Wertschöpfung für die Region und das gilt besonders für Berggemeinden wie Oberstdorf und Fischen“, sagte BUND-Ortsvorsitzender Michael Finger.

Naturschützer klagen über Overtourism im Allgäu

Auf der anderen Seite zahle der Übernachtungsgast etwa 80 Euro pro Nacht und finanziere damit den Hotelbetrieb, das Personal, Handwerker und kommunale Infrastruktur. Dazu gehörten etwa Wege oder Veranstaltungen. Im Gespräch mit unserer Redaktion schilderte Finger, wie massiv die Verkehrslawine im Allgäu gerade an Wochenenden zugenommen habe. So würden im Bereich der B19 im Oberstdorfer Norden an Samstagen inzwischen im 24-Stunden-Schnitt 20.000 Fahrzeuge gezählt. Finger: „Da wird deutlich, wie Overtourism aussieht.“ Finger sagte, Dauergäste sollten weiterhin nur die reguläre Tagesparkgebühr zahlen. Einheimischen empfiehlt er, mit Bahn oder Bus anzureisen, um sich die hohen Parkgebühren in Oberstdorf zu sparen. „Der Effekt wäre, dass weniger, aber bewusster agierende Tagesgäste kommen würden.“

Den durch die massiven Parkgebühren erwirtschafteten Mehrerlös würde der örtliche BUND-Vorsitzende in den alpinen Wegebau, in den Naturschutz und gemeindliche Projekte stecken. „Und frei werdender Boden könnte anstatt für Parkplätze für den Wohnungsbau verwendet werden.“

Chef der Allgäu GmbH hält Forderung für völlig überzogen

Auf scharfe Kritik stieß der Vorstoß bei der Oberallgäuer FDP. Der Oberstdorfer Ortsvorsitzende Oliver Schwarz sagte, der Vorschlag sei „an Frechheit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern kaum zu überbieten“. Sein Fazit: „Das wäre der Tod für viele Einzelhändler und Gewerbetreibende im Ort.“ Der Kreisvorsitzende der FDP im Oberallgäu, Michael Käser, sagte: „Die Problematik muss durch ein besseres Angebot an innovativen Konzepten für den öffentlichen Personennahverkehr gelöst werden und nicht mit drakonischen Parkplatzgebühren.“ Auch Käser warnte davor, mit der Wirtschaftsfähigkeit der Gemeinde und der Existenz von Gewerbetreibenden zu spielen. Seinem Vorschlag hätten Gemeinderäte „mit Interesse zugehört“, sagte dagegen Finger.

Auf die Frage unserer Redaktion, ob 100 Euro nicht überzogen seien, antwortete er: „Wenn man sich das Produkt anschaut, dann ist das fast noch zu wenig.“ Mit dem „Produkt“ meint er insbesondere die schöne Bergwelt. Michael Finger sitzt auch für die ÖDP im Oberallgäuer Kreistag.

Bernhard Joachim, Geschäftsführer der auch für den Tourismus zuständigen Allgäu GmbH, hält eine Parkgebühr von 100 Euro für „völlig überzogen“. Generell sei es aber richtig, an Wanderparkplätzen Geld zu verlangen, um Anreize für ein umweltfreundlicheres Anreisen zu schaffen. Und wo ist die Obergrenze für ein Tagesticket? „Es sollten nicht mehr als zehn Euro sein.“

