vor 43 Min.

Musik-Legende Haindling denkt auch mit 75 nicht ans Aufhören

Exklusiv Hans-Jürgen Buchner, der mit seiner Band "Haindling" bekannt wurde, feiert am Freitag seinen 75. Geburtstag. Mit unserer Redaktion hat er über seine Karriere gesprochen.

Von Josef Karg

Der mit seiner Band „Haindling“ bekannte bayerische Musiker Hans-Jürgen Buchner denkt auch mit 75 Jahren nicht ans Aufhören und komponiert beinah täglich neue Melodien. „So lange es mir so gut geht, kommt das gar nicht in Frage“, sagte Buchner, der am 27. Dezember 75 Jahre alt wird unserer Redaktion. „Ich müsste ja schon lang wieder ein neues Album rausbringen“, fügte er hinzu.

Material hätte er genug, aber er konnte sich bisher einfach nicht dazu durchringen, es auszuarbeiten und aufzunehmen. Fast täglich sitze er an einem seiner Konzertflügel und komponiere neue Melodien, die er dann in ein Aufnahmegerät pfeife.

Haindling-Sänger Buchner über seine Karriere: „Beste Zeit erwischt, die es für mich geben konnte“

„Ich glaube, dass ich die beste Zeit erwischt habe, die es für mich geben konnte“, sagte Buchner über seine jahrzehntelange Karriere. „Und ich bin froh über das Glück, dass ich immer machen konnte, was ich wollte.“ Auf seinen Alben spielt er alle Instrumente selbst ein. Da weiß er, was er hat. Die Texte singt er ausschließlich auf Bayrisch: „Die würden auf Hochdeutsch nicht klingen.“

Stolz ist er auf sein jüngstes Werk: Die fast eineinhalb Stunden dauernde Vertonung des ersten Stummfilms der Bavaria-München „Der Ochsenkrieg“ aus dem Jahr 1920, der als DVD erscheinen soll. „82 Minuten Musik am Stück“, betonte Buchner. Ein Lieblingsstück unter seinen unzähligen Werken hat er nicht: „Ich denke nur manchmal: Wahnsinn, ist das alles von mir.“

Seinen 75. Geburtstag feiert Hans-Jürgen Buchner in seinem Heimatdorf Haindling

Auf das Internet verzichtet der Niederbayer und kauft Musik auf CDs: „Ich habe nicht mal ein Handy. Ich bleibe analog“, betonte Buchner. „Mit dem Internet will ich nix zu tun haben.“ Seinen Geburtstag feiert er in seinem Heimatdorf Haindling, wo der Instrumentensammler mit seiner Frau vier Häuser bewohnt.

In seinem Leben würde Buchner rückblickend nichts anders machen: „Gar nix! Ich bin glücklich“, sagte er. „Wenn ich nicht von der Schule geflogen wäre, wäre ich vielleicht Tierarzt geworden, nicht Musiker.“ Ab Mai planen „Haindling“ wieder eine neue Tour durch Bayern und Österreich und spielen unter anderem in Füssen und Fischach.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen