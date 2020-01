Muslimischer Bürgermeisterkandidat: Das ist der Mann, über den alle sprechen

Plus Sener Sahin wollte in Wallerstein Bürgermeister werden. Für die CSU. Weil er Moslem ist, gab es Widerstand. Er zog sich zurück. Dabei ist er in der Region verwurzelt.

Es gibt nicht viele Fotos von Sener Sahin, auf denen der 44-jährige Geschäftsmann mit türkischen Wurzeln nicht lächelt. Sahin ist ein positiv denkender Mensch, der jede Herausforderung mit Optimismus angeht. Dass er zuletzt schlecht schlief und morgens mit Magenschmerzen aufwachte, ist eine neue Erfahrung für ihn, auf die er gerne verzichtet hätte.

Sener Sahin ist seit dem Wochenende bundesweit ein gefragter Gesprächspartner deutscher und türkischer Medien. Er war in der nordschwäbischen Marktgemeinde Wallerstein bei den bevorstehenden Bürgermeisterwahlen als Kandidat der CSU vorgesehen, um den seit drei Wahlperioden amtierenden parteifreien Bürgermeister Joseph Mayer möglicherweise aus dem Amt zu kicken.

Sener Sahin hätte am Donnerstag als Bürgermeisterkandidat für die CSU in Wallerstein nominiert werden sollen

Am Donnerstag sollte er offiziell nominiert werden, dann wollte er der CSU beitreten. Doch daraus wird jetzt nichts: Als sich vor allem bei den älteren Mitgliedern des lokalen CSU-Ortsverbandes Widerstand wegen Sahins muslimischen Glaubens formierte („die CSU und ein muslimischer Kandidat, das passt einfach nicht“), zog der 44-Jährige Anfang des neuen Jahres seine Kandidatur zurück und sagte mit der ihm eigenen Zurückhaltung: „Dass die Religion bei einer Kommunalwahl eine so große Rolle spielt, war mir nicht bewusst.“ Seitdem stehen Telefon und Handy im Hause Sahin nicht mehr still, quillt der Maileingang an seinem PC über.

Sahin, mit einer (evangelischen) Deutsch-Italienerin verheiratet und Vater zweier Kinder, lebt seit 2005 in Wallerstein (gut 3300 Einwohner) und gilt als Musterbeispiel einer gelungenen Integration. Nach Grund- und Hauptschule in Nördlingen schloss er eine Ausbildung zum Heizungsbauer erfolgreich ab und bildete sich anschließend zum Maschinenbau-Techniker weiter. Ein Studium in Technischer Betriebswirtschaft in Augsburg schloss sich an. Vor einigen Jahren hat sich Sahin, der seit 2003 die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, im Maschinenbau selbstständig gemacht.

Drei Vereine haben mit Sener Sahin als Fußballtrainer schon Titel geholt

Bekannt geworden ist er in der Region vor allem als erfolgreicher Fußballtrainer. Sahin brachte das Kunststück fertig, mit vier verschiedenen Vereinen (TSV Nördlingen U19, FSV Reimlingen, SC Wallerstein und SV Holzkirchen) Titel zu erringen, was ihm im Sportjargon den Ruf des „Meistermachers“ einbrachte. Ende der vergangenen Saison kündigte er an, eine Fußball-Verschnaufpause einlegen und vorerst keinen weiteren Verein übernehmen zu wollen.

Die durch seinen Fall ausgelöste Debatte, vor allem aber der Wirbel um seine Person ist ihm unangenehm. Unabhängig davon wünscht er sich, dass „die Gesellschaft jetzt einfach so weit sein muss, Menschen, die seit 30, 40 Jahren hier fleißig arbeiten, nicht in eine Schublade zu stecken“.

Dass dies schwieriger sein könnte, als im Fußball Meisterschaften zu erringen, ist Sener Sahin in den vergangenen Wochen klar geworden.

Lesen Sie dazu auch: Muslimischer Bürgermeisterkandidat: Söder will den Vorfall aufklären

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.