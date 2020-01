12:40 Uhr

Muslimischer Bürgermeisterkandidat: Söder will den Vorfall aufklären

Sener Sahin wollte für die CSU als Bürgermeister kandidieren. Weil er Moslem ist, stieß das auf Proteste. Inzwischen hat sich Parteichef Söder zu dem Fall geäußert.

CSU-Chef Markus Söder ist sehr unglücklich über die Vorgänge in Wallerstein. "Ich bedaure diese Entwicklung", sagte er zum Auftakt der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon. "Denn jemand, der sich für uns engagiert und der in unserer Partei Mitglied ist und aufgestellt ist, der hat auch Respekt und Unterstützung verdient", betonte Söder. "Wir sind ein freies und auch frei denkendes Land und wer sich zu den Grundsätzen der CSU bekannt hat, sollte auch ein guter Kandidat sein." Und der CSU-Chef kündigte an, nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen: Er habe seinen Generalsekretär Markus Blume gebeten, die Sache genau aufzuarbeiten, sagte Söder.

Sener Sahin steht als Bürgermeister-Kandidat in Wallerstein nicht mehr zur Verfügung. Bild: Robert Milde

Auch der Augsburger CSU-Bezirkschef Volker Ullrich bedauert, dass Sener Sahin unter dem Druck der Parteibasis seine Kandidatur zurückgezogen hat: "Ich kenne Sener Sahin leider nicht persönlich, aber das was über ihn berichtet wurde, zeigt, dass er ein sehr guter Kandidat und ein absoluter Gewinn für die CSU gewesen wäre", sagte Ullrich unserer Redaktion.

Ferber: Sahin ist ein "klassischer CSU-Kandidat"

Dass die CSU-Basis im bayerischen Wallerstein einen Bürgermeisterkandidaten abgelehnt hat, weil er Moslem ist, bedauert auch der schwäbische CSU-Bezirksvorsitzende Markus Ferber. Er sagte unserer Redaktion: "Sener Sahin ist ein cooler Kandidat, bestens integriert im Ort, als Unternehmer, im Sportverein - ein klassischer CSU-Kandidat eben."

Ferber verwies auf das CSU-Grundsatzprogramm. "Die CSU ist keine Partei von Katholiken und Protestanten, sondern eine werteorientierte Partei. Und ein Moslem kann genauso unsere Werte teilen wie ein Christ."

Ferber: "Menschen muslimischen Glaubens gehören selbstverständlich zu Deutschland"

Markus Ferber ist Europaabgeordneter und Vorsitzender der schwäbischen CSU. Bild: Anja Ringel

Ferber hätte sich gefreut, wenn Sahin aufgestellt und gewählt worden wäre. Dass jetzt Rassismus-Vorwürfe gegen die CSU laut werden, weil sie den Kandidaten wegen seines Glaubens abgelehnt hat, ärgert den Europapolitiker. "Das halte ich für absolut abenteuerlich", sagte Ferber. Für ihn steht fest: "Menschen muslimischen Glaubens gehören selbstverständlich zu Deutschland." Den Satz des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff, der Islam gehöre zu Deutschland, hält Ferber trotzdem immer noch für "schwierig". Seine Begründung: "Das Christentum ist bis in unser Grundgesetz verankert, das ist der Islam eben nicht."

