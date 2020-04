vor 15 Min.

Mutter tötet wohl ihre zwei Kinder und sich selbst

In Vogtareuth im Landkreis Rosenheim sind drei tote Menschen entdeckt worden. Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen.

Am frühen Freitagmorgen sind in einem Haus in Vogtareuth im Landkreis Rosenheim drei tote Menschen entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Drei tote Menschen sind am frühen Freitagmorgen in einem Haus in Vogtareuth im Landkreis Rosenheim entdeckt worden. "Es muss von einem Gewaltverbrechen ausgegangen werden", teilte die Polizei Oberbayern Süd mit. Einsatz- und Rettungskräfte seien gegen 4.40 Uhr zu dem Haus gerufen worden. Die Ermittlungen liefen.

Bei den Toten soll es sich um zwei Kinder und deren Mutter handeln, sagte der Pressesprecher im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Polizei ginge davon aus, dass sie die Täterin sei. Zur Todesursache sowie dem Alter der Kinder und der Eltern machte der Polizeipressesprecher keine näheren Angaben.

Der Vater habe mit der Familie in der Doppelhaushälfte gewohnt. Wo dieser sich in der Nacht befand und wer schließlich die Polizei alarmiert hatte, dazu sagte der Sprecher nichts. Die Gemeinde Vogtareuth liegt wenige Kilometer nördlich von Rosenheim. (AZ/dpa)

