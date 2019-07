22:14 Uhr

Mutter und Tochter vermisst: Polizei nimmt Ehemann fest

In München werden eine 41-Jährige und ihre 16-jährige Tochter vermisst. Seit vergangenem Samstag fehlt jede Spur von ihnen.

Rund eine Woche nach dem Verschwinden einer Mutter und ihrer Tochter in München ist der Ehemann der Mutter festgenommen worden. Gegen ihn gebe es einen Haftbefehl, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend in München. Die 41-Jährige und ihre 16 Jahre alte Tochter wollten am Samstag vergangener Woche im Stadtteil Perlach in ein Einkaufszentrum, dann verlor sich ihre Spur. Sie gelten als zuverlässig. Eine Mordkommission ermittelt. Mehr Details wurden zunächst "aus taktischen Gründen" nicht mitgeteilt. (dpa)

