Mutter und Tochter vermisst - Polizei sucht im Wald nach Leichen

Seit Mitte Juli fehlt von Maria und Tatiana Gertsuski aus München jede Spur. Der Ehemann sitzt in U-Haft. Er soll die beiden Frauen getötet haben.

Hat ein Mann seine Frau und deren Tochter ermordet? Diesem Verdacht geht die Polizei München seit dieser Woche nach. Maria (41) und Tatiana (16) Gertsuski hatten am 13. Juli ihre Wohnung in der Ottobrunner Straße verlassen, um zu einem Einkaufszentrum im Münchner Stadtteil Neuperlach aufzubrechen. Niemand weiß, ob die Familie jemals dort angekommen ist, denn von dort an verliert sich ihre Spur.

Die Polizei geht mittlerweile von einem Verbrechen aus, die Chance, die beiden Frauen lebend zu finden, ist offenbar gering. Aus diesem Grund durchsuchen die Ermittler nun einen Wald im Südosten Münchens nach den Leichen der Frauen. Rund 150 Einsatzkräfte und ein Hubschrauber seien in dem Waldstück im Südosten der bayerischen Landeshauptstadt unterwegs. Welche Hinweise die Ermittler haben, dass in dem Gelände die Leichen der 41 und 16 Jahre alten Vermissten sein könnten, blieb zunächst unklar.

Die Ermittler davon aus, dass der Tatverdächtige seine Ehefrau getötet und deren 16-jährige Tochter als Zeugin des Vorfalls ermordet haben könnte. Mit dieser Theorie sei der Haftbefehl beantragt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I am Donnerstag.

Medienberichten zufolge ist der letzte Hinweis auf die beiden wohl eine Whatsapp-Nachricht von Tatiana an Freudinnen. Diese soll um 12 Uhr an jenem Samstag verschickt worden sein. Allerdings sind die Mobiltelefone von Mutter und Tochter ausgeschaltet, was eine Ortung der beiden unmöglich macht.

Vermisstenfall: Der Ehemann von Maria Gertsuski schweigt in U-Haft

Der russisch-deutsche Ehemann von Maria Gertsuski war am Sonntag festgenommen worden. Mehrere Medien berichten, dass die Anzeige aus dem "Kreis der Familie" gekommen sei. Es gebe entsprechende Hinweise, zitiert etwa der Bayerische Rundfunk einen Münchner Polizeisprecher. Aus taktischen Gründen könne darauf aber nicht näher eingegangen werden. Der Verdächtige schweigt bisher in der Untersuchungshaft.

Auch russische Medien berichten bereits über den Vermisstenfall: Demnach hat die Mutter täglich bei ihrem Vater in Moskau angerufen, diesen auch häufig besucht. Seit Samstag, so heißt es weiter, seien die Anrufe ausgeblieben.

Unterdessen geht in Deutschland die Suche nach Maria und Tatiana Gertsuski weiter. Die Polizei bitten auch weiterhin mögliche Zeugen um Hinweise, die telefonisch unter der Nummer 089/2910-0 oder über ein Formular im Internet an die Polizei gegeben werden. (AZ)

