Muttertag

07:45 Uhr

Die Antikörper seiner Mutter wurden für Paul Levi als Embryo zur Gefahr

Plus Als Sandra Läufle schwanger ist, wird ihr eigener Körper zur Gefahr für ihr Kind. Die Allgäuerin nimmt große Strapazen auf sich – am Sonntag feiert sie ihren ersten Muttertag.

Von Tobias Schuhwerk

„Mama“ war das erste Wort, das der kleine Paul Levi aussprach. Zwischen dem knapp ein Jahr alten Baby und seiner Mutter besteht eine besonders intensive Bindung. Sandra Läufle, 30, aus Dietmannsried im Landkreis Oberallgäu ist in ihrer Schwangerschaft bis an ihre Grenzen gegangen, damit ihr Sohn gesund und munter das Licht der Welt erblickt. An 52 Behandlungstagen hing sie insgesamt 350 Stunden an den Apparaturen zur Apherese, einer speziellen Art der Blutwäsche.