vor 24 Min.

"NSU 2.0": Ex-Polizist und Ehefrau in Landshut vorübergehend festgenommen

In Deutschland wurden zuletzt Drohmails verschickt, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet waren.

Deutschlandweit hatten Politiker und andere bekannte Persönlichkeiten rechtsextreme Drohmails erhalten, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet waren. Nun gab es erste Verhaftungen.

Im Zusammenhang mit der Affäre um rechtsextreme Drohmails haben Ermittler eine Wohnung in Landshut durchsucht und zwei Personen vorübergehend festgenommen. Das teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Montag mit. Das Ehepaar werde verdächtigt, "mehrere E-Mails mit beleidigenden, volksverhetzenden und drohenden Inhalten an Bundestagsabgeordnete und verschiedene andere Adressaten verschickt zu haben".

Nach Informationen des Spiegel handelt es sich bei den zwei Personen um einen ehemaligen bayerischen Polizisten und seine Ehefrau. Der 63-Jährige und die 55-Jährige seien am Freitag festgenommen worden, mittlerweile aber wieder frei. Es hätten bislang keine Voraussetzungen für einen Haftbefehl vorgelegen. Die beschlagnahmten Datenträger werden noch ausgewertet. Wie der Spiegel weiter berichtet, sei der ehemalige Polizist bereits früher wegen rechtsmotivierter Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten. (AZ/dpa)

Mehr dazu in Kürze.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen