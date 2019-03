12:00 Uhr

Nach AfD-Antrag: Landtag geschlossen gegen Bauverbot für Minarette

Die AfD fordert in Bayern ein Minarett-Verbot.

Vertreter der AfD warnen immer wieder vor einer "Islamisierung". Heute wurde im Bayerischen Landtag über ein Bauverbot für Minarette diskutiert.

Die Alternative für Deutschland (AfD) fordert ein Minarett-Verbot in Bayern. Die Partei hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf eingereicht, der heute im Landtag diskutiert wurde.

AfD warnt vor Islamisierung Bayerns

Bei der ersten Beratung lehnten CSU, Freie Wähler, FDP, Grüne und SPD die Forderung kategorisch ab. Die AfD rechtfertige den Antrag mit der aus ihrer Sicht drohenden Islamisierung Bayerns. Orientalische Minarette passten nicht in die bayerischen Ortsbilder, sagte Richard Graupner (AfD). Ein Minarett sei aber mehr als ein "nett anzusehender Gebetsturm", nämlich ein Symbol für den politischen und kulturellen Herrschaftsanspruch des Islams.

Der AfD-Antrag wolle nichts anderes, als eine Religionsgemeinschaft in Misskredit zu bringen, sagte Ursula Sowa (Grüne). Ein Minarettverbot solle die Gesellschaft spalten und nicht schützen. Auch Ulrike Scharf (CSU) betonte, dass ein Verbot der im Grundgesetz verankerten freien Religionsausübung widerspreche. In Bayern gebe es rund 500.000 bis 600.000 Muslime, knapp 300 Moscheen und nur sechs hätten ein Minarett, sagte Arif Tasdelen (SPD). Von daher sei es schon quantitativ "völliger Schwachsinn" zu glauben, dass Minarette Kirchtürmen Konkurrenz machen könnten.

Der Bau von Moscheen sorgt in Bayern immer wieder für Diskussionen. Zuletzt gab es Proteste gegen geplante Bauten in Kaufbeuren , Deggendorf und Regensburg. Das Minarett ist nicht nur Wahrzeichen einer Moschee, früher diente es auch als Wachtturm und Machtsymbol. In Deutschland führen Bauanträge für Moscheebauten immer wieder zu Problemen bezüglich der Höhe des Minaretts. (AZ, dpa)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen