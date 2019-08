10:48 Uhr

Nach Ausbruch: Das sagt die Leiterin der JVA Memmingen

Plus Auf spektakuläre Weise sind zwei Häftlinge aus der JVA Memmingen entkommen. Jetzt spricht Leiterin Anja Ellinger über den Vorfall. Welche Konsequenzen sie zieht.

Von Anika Zidar

Nach der Flucht der zwei Insassen aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Memmingen fahndet die Polizei im Allgäu nach den Ausbrechern. Die beiden Untersuchungshäftlinge hatten es am Sonntagnachmittag während eines Hofgangs geschafft, über die Gefängnismauer zu gelangen. Anschließend wurden sie in Memmingen noch einmal gesehen, doch dann verlor sich ihre Spur. Wie geht es in der JVA weiter? Und was passiert mit den Häftlingen, falls sie von der Polizei aufgegriffen werden? Nun spricht die Leiterin der Haftanstalt über den Vorfall.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

So beschreibt die Leiterin der JVA Memmingen den Ausbruch JVA-Chefin Anja Ellinger, bezeichnet den Ausbruch als spektakulär. Seit fünf Jahren ist sie Leiterin der Haftanstalten in Kempten und Memmingen, zuvor war sie stellvertretende Leiterin der JVA Straubing. Einen derartigen Vorfall hat sie noch nicht erlebt, sagt sie auf Anfrage unserer Redaktion: "Das schafft nicht jeder: Die beiden sind das sehr clever und äußerst sportlich angegangen. So gelang ihnen die Flucht innerhalb von nur einer Minute", so Ellinger. Anja Ellinger leitet die JVA Memmingen. Einen so spektakulären Ausbruch wie am Sonntagnachmittag hat sie noch nicht erlebt. Bild: Verena Kaulfersch, dpa Eine Hofgangsaufsicht sei schließlich aufmerksam geworden, doch zu flink hatten die Männer die Mauer bereits überwunden. Einer der Männer hatte sich dabei am linken Arm eine blutende Wunde zugezogen. Nach dem Vorgang hatten die Verantwortlichen in der JVA die Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Nähere Details zum genauen Fluchthergang will Ellinger nicht verraten: "Allzu viel darf ich nicht herausgeben - denn sonst könnte es Nachahmer geben, das wollen wir natürlich nicht." Insbesondere zur Schwachstelle, die sich die Häftlinge bei ihrem Ausbruch zunutze gemacht haben, könne sie keine Angaben machen. Mittlerweile sei diese aber behoben. Nach Flucht aus JVA Memmingen: Diese Konsequenzen zieht die Leiterin jetzt Um weiteren Ausbrüchen in den nächsten Tagen vorzubeugen, seien die Sicherheitsmaßnahmen in der JVA Memmingen deutlich erhöht worden, sagt die Leiterin: "Sie können sicher sein, dass wir nun mit deutlich mehr Personal unterwegs seien werden." Nach einer Großfahndung mit Polizei-Hubschraubern und Spürhunden am Sonntag sucht die Polizei zu Wochenbeginn weiter nach den Häftlingen. Eine akute Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagt Ellinger: "Sie sind keine Mörder." Wer ihnen auf der Straße begegnet, sollte sich ihnen vorsichtshalber dennoch nicht zu sehr nähern - und umgehend die Polizei informieren: entweder unter der Notrufnummer 110 oder der Nummer 0831/9909-1000. Was aber geschieht mit den flüchtigen Häftlingen, falls sie gefunden werden? JVA-Leiterin Ellinger sagt: "Sie werden auf keinen Fall zurück nach Memmingen kommen, sondern aus Sicherheitsgründen anderswo untergebracht." Die Geschehnisse rund um den Ausbruch der beiden Häftlinge sollen auch in der nächsten Sitzung des JVA-Beirats aufgearbeitet werden. Das Gremium soll am Freitag zusammenkommen.

Themen Folgen