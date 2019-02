17:01 Uhr

Nach Bombenfund in Nürnberg wird das Gebiet weiträumig evakuiert Bayern

Auf einem Gelände an dieser Straße in Nürnberg wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

In Nürnberg-Höfen ist eine Fliegerbombe gefunden worden, sie soll heute noch entschärft werden. Das Gebiet wird evakuiert, die Südwesttangente ist gesperrt.

Im Nürnberger Stadtteil Höfen ist eine Bombe gefunden worden. Bei dem gefundenen Sprengkörper handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit chemischem Langzeitzünder, wie die Stadt am Montag mitteilte. Die Fliegerbombe, die auf einem Gelände an der Proeslerstraße an der Stadtgrenze zu Fürth bei Bauarbeiten gefunden wurde, müsse auf jeden Fall im Laufe des Tages noch entschärft werden, wie die Stadt Nürnberg mitteilte. Sobald die Evakuierung des Gebiets abgeschlossen sei, beginne der Sprengmeister mit der Arbeit.

Die Fliegerbombe in der Proeslerstraße (Stadtgrenze Fürth) muss heute noch entschärft werden. Erste Evakuierungen sind angelaufen. Unter anderem ist die Schön-Klinik in Fürth betroffen. https://t.co/Ysn6i1EKim#fliegerbombe #nuernberg #leyh #großreuth — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) 18. Februar 2019

Das Areal um den Fundort der Bombe in Nürnberg wurde abgesperrt

Das Areal um den Fundort im Südwesten der Stadt wurde weiträumig abgesperrt. Eine extra für den Einsatz gebildete Koordinierungsgruppe hat laut Mitteilung die sofortige Evakuierung in einem Radius von 1000 Metern angeordnet. Auch ein Krankenhaus in der Nähe muss geräumt werden. Insgesamt sind 69 Patienten der Schön-Klinik betroffen, 25 von ihnen müssen liegend transportiert werden, zusätzlich müssten fünf Intensivpatienten verlegt werden, heißt es von der Stadt Nürnberg. Betroffen von der Evakuierung sind insgesamt rund 5000 Menschen, gegen 15 Uhr begannen die Einsatzkräfte damit, Anwohner aus dem gefährdeten Bereich zu bringen. Laut Polizei besteht derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Stadt Nürnberg hat wegen des Bombenfunds einen Liveticker auf der Homepage der Verwaltung eingerichtet. Hier können Sie die Entschärfung der Fliegerbombe verfolgen. Für Menschen, die in der Nähe des Fundortes leben, gibt es außerdem ein Bürgertelefon, das die Stadt Nürnberg eingerichtet hat. Unter der Rufnummer 0911/64375-888 können Betroffene Informationen abrufen. Für Bürger, die in Fürth leben, gibt es eine eigene Rufnummer: 0911/9743698. Für Anwohner wurden in einer nahen Grundschule und in Turnhallen Sammelstellen eingerichtet.

Nürnberg und Fürth: Südwesttangente nach Bombenfund gesperrt

Einschränkungen ergeben sich durch den Bpmbenfund auch für den öffentlichen Nahverkehr. An der Stadtgrenze zu Fürth sind laut der Stadt Nürnberg aktuell die Buslinien 70, 71, 72, 73, 177 und 179 betroffen, insbesondere in der Rothenburger Straße und in der Sigmundstraße. Auf der Internetseite der Verkehrsbetriebe gibt es Informationen zu betroffenen Linien und Ausweichmöglichkeiten.

Die Stadt rät Autofahrern, den gesamten Nürnberger Süden großräumig zu umfahren, unter anderem wurde die Südwesttangente gesperrt. (AZ/dpa/lby)

