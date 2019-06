00:30 Uhr

Nach Brand: Was passiert bei Amazon?

Amazon-Mitarbeiter warten während der Löscharbeiten in der Halle vor dem Gebäude.

Wegen eines Feuers in dem Logistikzentrum in Graben müssen mehr als 100 Angestellte das Gebäude verlassen. Der Schaden ist hoch. Welche Auswirkungen das für die Kunden hat

Von Michael Lindner

Feuer bei Amazon: Im Logistikzentrum in Graben (Landkreis Augsburg) ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Eine Brandmeldeanlage schlug kurz vor 19 Uhr Alarm, innerhalb weniger Minuten trafen Feuerwehren aus der ganzen Gegend auf dem riesigen Areal nahe der B17 ein. Kreisbrandinspektor Günter Litzel spricht von etwa 45 Feuerwehrleuten, die im Einsatz waren. Schnell war klar, dass dies der erste große Feuerwehreinsatz in dem im September 2011 eröffneten Amazon-Logistikzentrum wird.

Etwas mehr als 100 Mitarbeiter des Onlinehändlers waren zu diesem Zeitpunkt im Gebäude, berichtet Amazon-Pressesprecher Stephan Eichenseher im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie alle mussten wegen des Alarms die Hallen vorzeitig verlassen. Dass bei dem Brand niemand verletzt wurde, hatte mehrere Gründe. Einerseits verließen alle Mitarbeiter von Amazon schnell das Gebäude. Andererseits habe die Sprinkleranlage den vermutlich zunächst offenen Brand stark eingedämmt, sagt Kreisbrandinspektor Litzel. Wegen der ausgelösten Brandmelder wussten die Feuerwehrleute, in welchem Bereich des 110000 Quadratmeter großen Areals der Brandort lag – und zwar in der westlichsten der vier Hallen in Richtung DHL-Paketzentrum.

Als die Feuerwehrleute eintrafen, fanden sie nur noch einen Schwelbrand vor. Der war nach etwa einer Stunde gelöscht. Da sich die offenen Regale aber über vier Etagen hinwegziehen, war der Einsatz laut Litzel trotzdem zeitintensiv: Erst kurz vor Mitternacht war er beendet. Regale mit verbrannter und beschädigter Ware mussten ausgeräumt sowie das Gebäude mittels eines Großlüfters vom Rauch befreit werden. Die Angestellten konnten ihre Arbeit nicht mehr aufnehmen und fuhren nach Hause.

Wie genau es zu dem Feuer kam, ist noch nicht bekannt. Brandermittler der Kripo Augsburg rückten am Abend an, um die Ermittlungen aufzunehmen. Am Montag wollen sie erste Informationen zur Brandursache herausgeben.

Fest steht aber: Durch Rauch, Sprinkleranlage und Löschwasser ist ein enormer Schaden entstanden. Die Polizei schätzte diesen am Abend auf etwa eine halbe Million Euro, am Sonntag war bereits von einer Million Euro die Rede. Diese Zahlen kann Amazon derzeit nicht bestätigen. „Es ist keine Infrastruktur wie Wände beschädigt. Der Schaden betrifft hauptsächlich Ware, eventuell ist auch ein Teil der Fördertechnik betroffen“, sagt Pressesprecher Eichenseher. Da bei Amazon ein chaotisches Lagersystem herrscht – das bedeutet, dass Artikeln kein fester Lagerplatz zugeordnet wird –, kann der Schaden an der Ware noch nicht genau erfasst werden. Derzeit werde laut Eichenseher geprüft, welche Artikel beschädigt seien. Die Schadenssumme könnte also noch erheblich steigen.

Während die Kripo nach der Brandursache sucht, fragen sich viele: Hat das Feuer Auswirkungen auf die Bestellungen und die Lieferzeiten? Die Antwort von Amazon ist eindeutig: „Aufgrund unseres gut ausgebauten Logistiknetzwerks erwarten wir keine Auswirkungen auf die Bestellungen der Kunden. Wir waren am Samstag größtenteils mit den auszuliefernden Arbeiten fertig“, sagt Eichenseher. Die Schicht am Montag werde ganz normal beginnen, da nur ein Teil der betroffenen Halle gesperrt sei. „Wir können um diesen Bereich herum arbeiten“, sagt Eichenseher.

Themen Folgen