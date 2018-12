12:57 Uhr

Nach Messerangriff auf Frau: Polizei sucht Täter Bayern

Ein Unbekannter hat Ende November in München eine Frau überfallen und stach mit einem Messer auf sie ein.

Ende November hat ein Unbekannter eine 31-Jährige in München mit einem Messer angegriffen. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit Nürnberg.

Am 27. November wurde eine junge Frau vor der Tagesheimschule in der Münchner Hochstraße von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 20.45 Uhr. Der Unbekannte soll Geld gefordert und mehrfach auf die Frau eingestochen haben.

Messerangriff in München: 31-Jährige ist außer Lebensgefahr

Wie die Polizei weiter mitteilte, war die Frau am 27. November alleine zu Fuß unterwegs, als der Unbekannte auf sie zutrat und mit vorgehaltenem Messer Bargeld von ihr forderte. Nachdem die 31-Jährige ihm einen geringen zweistelligen Betrag gegeben hatte, stach der Mann plötzlich auf sie ein. Danach flüchtete er. Mehrere Passanten verständigten die Polizei, die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich außer Lebensgefahr.

Gegen den Unbekannten wird wegen versuchten Mordes und schweren Raubes ermittelt. Bei der Tatwaffe handele es sich um ein "Twin Gourmet"-Messer der Marke Zwilling, so die Polizei. Das Messer wurde am 6. Dezember in der Nähe des Tatorts gefunden.

5000 Euro Belohnung: Polizei bittet um Hinweise zu Täter und Tatwaffe

Die Mordkommission München fahndet immer noch nach dem Täter und bittet um Hinweise zu dem Mann oder dem Besitzer des Messers. Der Unbekannte ist laut Täterbeschreibung hellhäutig, zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Bei der Geldforderung habe der Mann Deutsch gesprochen, so die Polizei. Er trage weder Bart noch Brille und sei mit einer dunklen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen, heißt es weiter.

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Polizei eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise werden an jeder Polizeidienststelle oder bei der Mordkommission München unter der Telefonnummer 089 2910-0 entgegen genommen.

Messerangriffe in Nürnberg: Tatverdächtiger hat keinen festen Wohnsitz

Bisher gebe es keinen Hinweis darauf, dass die Tat in Zusammenhang mit den Messerangriffen in Nürnberg steht, sagte Josef Wimmer, Leiter der Münchner Mordkommission. Dort hatte ein Mann am vergangenen Donnerstag drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren niedergestochen. Alle drei Opfer wurden schwer verletzt - zwei der Frauen waren zeitweise in Lebensgefahr.

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Messerstechers von Nürnberg hat die Staatsanwaltschaft Haftantrag wegen versuchten Mordes in drei Fällen gestellt. Der 38-Jährige solle zeitnah vor den Haftrichter, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Donnerstag, ohne weitere Details zu nennen. Der Verdächtige schweige immer noch zu den Vorwürfen.

Der gebürtig aus Sachsen-Anhalt stammende Mann sitzt seit vergangenem Freitag wegen Diebstahls in Untersuchungshaft. Er hatte versucht, in einem Geschäft ein Käsemesser zu stehlen.

Eine Polizeistreife hatte den mehrfach vorbestraften Mann ohne festen Wohnsitz in der Nähe der Tatorte im Stadtteil St. Johannis in Gewahrsam genommen. Auf ihn hatten die Beschreibungen der Opfer sowie von Zeugen gepasst. Außerdem hatte er die Tatwaffe dabei - ein Messer. Für die Ermittler erhärtete sich der Tatverdacht unter anderem durch DNA-Spuren eines Opfers an dem Tatmesser. (AZ, dpa)

