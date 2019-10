vor 17 Min.

Nach Moped-Panne von Auto erfasst - 17-Jähriger stirbt

Ein Autofahrer hat einen 17-Jährigen erfasst, der nach an einer Panne mit seinem Moped am rechten Fahrbahnrand stand. Der Jugendliche starb im Krankenhaus.

Ein 17-Jähriger ist nach einer Panne von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Jugendliche stand zum Zeitpunkt des Unfalls nahe Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) am rechten Fahrbahnrand auf der Bundesstraße 14 neben seinem Moped, das nicht mehr fahrtauglich war. Dort erfasste ihn ein Auto und schleuderte ihn in den rechten Straßengraben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall am Donnerstagabend so schwere Verletzungen, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus starb. Die Mutter des 17-Jährigen, die dieser zuvor wegen der Panne zu Hilfe gerufen hatte und die deshalb ebenfalls am Unfallort war, erlitt einen Schock - ebenso wie der 50 Jahre alte Autofahrer. (dpa/lby)

