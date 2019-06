Nach Randale in Asylbewerberheim drei Männer in Haft

Bayern ist eines der wenigen Länder, in denen Lehrer häufig keinen Vertrag während der Sommerferien bekommen. Sie sind während der Zeit arbeitslos. Das sorgt für Kritik.

Eine Woche lang blieben engagierte Katholikinnen im Rahmen der Initiative Maria 2.0 den Gotteshäusern fern. Was sie damit erreicht haben.

Landkreis Deggendorf

Gewaltausbruch in Asylunterkunft - Vier Polizisten verletzt

Am Freitag randalierten Bewohner in einem Asylbewerberheim in Niederbayern. Als Polizisten den Anführer festnahmen, gingen rund 30 Flüchtlinge auf sie los.