Nach Rekordhitze: Wetterdienst warnt in Teilen der Region vor schweren Unwettern

Nach den extrem heißen Temperaturen ziehen am Freitagabend erste Unwetter über die Region. Auch am Wochenende bleibt es gewittrig und ungemütlich.

Von Daniel Flemm

Die Hitzewelle hatte Augsburg und die Region auch am Freitag noch im Griff. Wieder stiegen die Temperaturen auf dem Thermometer auf über 34 Grad. Doch schon am Freitagabend ziehen erste Gewitter über Schwaben ziehen. Besonders im Alpenraum und in Nordschwaben ist die Unwettergefahr groß.

Nach der Hitzewelle ziehen Unwetter über die Region

Besonders im Alpenraum und in Nordschwaben drohen Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Landkreise im Allgäu bereits Unwetterwarnungen der Stufe 3 vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel herausgegeben. In Nordschwaben liegt eine Gewitterwarnung der Stufe 2 vor starkem Gewitter vor.

Für diese Landkreise in der Region gelten Unwetterwarnungen:

Kreis Oberallgäu (Stufe 3)

Kreis Ostallgäu (Stufe 3)

Kreis Weilheim-Schongau (Stufe 3)

Kreis Donau-Ries (Stufe 2)

Kreis Dillingen an der Donau (Stufe 2)

Die Region rund um Augsburg dürfte am Freitagabend zunächst von Gewittern verschont bleiben. In der Nacht zu Samstag fallen die Temperaturen aber auf 20 Grad und von Süden ziehen erste, zum Teil heftige Gewitter auf. Der DWD warnt vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern, Starkregen und Hagel.

Der Samstag selbst wird feucht-warm: Tagsüber sagt der DWD wiederholt Regenschauer und vereinzelte Gewitter vorher. Bei Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad wird es schwülheiß. Am Sonntag dann zieht schauerartiger Regen über die Region, gebietsweise kann es Gewitter geben. Unwetter mit Starkregen sind vor allem im südlichen Teil Bayern wahrscheinlich. Die Temperaturen: 21 bis 28 Grad.

Im Emsland wurden 41,6 Grad gemessen

Augsburg blieb am bisher heißesten Tag des Jahres - dem gestrigen Donnerstag - von Extremtemperaturen verschont. Andere Städte in Deutschland nicht. Quasi im Stundentakt sind am Donnerstagnachmittag die Hitzerekorde geknackt worden - das dürfte nun erstmal ein Ende haben, die politische Debatte dagegen könnte noch anhalten. Es bleibt zwar auch am Freitag vielerorts in Deutschland hochsommerlich, voraussichtlich soll es aber nicht mehr ganz so heiß werden, wie der Deutsche Wetterdienst prognostizierte.

Am heißesten war es am Donnerstag in Lingen: Die Stadt im Emsland stellt nun - zumindest nach vorläufigen Angaben - den deutschen Hitzerekord mit 42,6 Grad.

Hitze, Hitze, Hitze: Das sind die Wetteraussichten für die kommenden Tage

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Samstag: 25 bis 30 Grad, Abkühlung und einzelne starke Gewitter

Sonntag: 16 bis 31 Grad, gewittrig, teils schwül

Montag: 16 bis 30 Grad, leicht wechselhaft, weitere Schauer und Gewitter

Dienstag: 21 bis 30 Grad, viel Sonne, meist trocken

Mittwoch: 22 bis 33 Grad, freundlich und trocken (mit AZ/dpa)

