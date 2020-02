vor 17 Min.

Nach "Sabine": Orkantief "Victoria" bringt am Sonntag fast 20 Grad

Die Sonne scheint durch die Äste eines Baumes. In Bayern wird es am Wochenende warm.

Es ist noch keine Woche her, dass „Sabine“ durch das Land stürmte: Nun kommt mit „Victoria“ das nächste Tief - und bringt frühlingshafte Temperaturen mit.

Das Orkantief „Sabine“ hat in Deutschland einiges durcheinandergewirbelt. Der Bahnverkehr stand vielerorts still, Flüge wurden annulliert, Bäume ausgerissen, Dächer wie das der Viktoriapassage in Augsburg oder der St. Georgskirche in Nördlingen beschädigt. Und nun wird mit "Victoria" ein neues Tief erwartet.

Laut Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) befindet sich das Tief am Samstag südlich von Island und liegt Sonntagabend nordwestlich von Schottland. Die Ausläufer würden vor allem den Norden Deutschlands treffen. Laut DWD gibt es an der Nordsee am Sonntag schwere Sturmböen.

Tief "Victoria" wird in Bayern deutlich schwächer als Orkan "Sabine"

In Bayern werden die Auswirkungen von "Victoria" nach Angaben von Guido Wolz aber nicht wie bei "Sabine" zu spüren sein: "Das ist kein Vergleich. In Bayern wird der Wind am Sonntag im Flachland im Großen und Ganzen schwach bis mäßig, in Böen frisch sein." Im Norden Bayerns erwartet er lediglich in den Kammlagen der Mittelgebirge am Sonntagabend schwere Sturmböen (Beaufortskala 10), vereinzelt auch orkanartige Böen (Beaufortskala 11).

Im Flachland würden dagegen nur Böen der Stärke Sechs bis Sieben auftreten, in Unterfragen könne es auch mal stürmische Böen (Stufe Acht der Beaufortskala) geben. Die können, schildert Wolz, auch auf den Alpengipfeln auftreten, auf exponierten Gipfeln müsse auch mit schweren Sturmböen gerechnet werden. Doch grundsätzlich ordnet Wolz ein: "Das ist nichts Außergewöhnliches."

Wind, Sturm und Orkan - was ist der Unterschied? 1 / 5 Zurück Vorwärts Windstärken werden nach der von dem britischen Admiral Francis Beaufort (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan).

Böen sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen.

Stürmischer Wind (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände.

Bei Sturm fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem schweren, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem orkanartigen Sturm.

Orkane sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an.

Am Sonntag gibt es laut Wetterexperten frühlingshafte Temperaturen im Süden Bayerns

Durch die Südwestströmung des Tiefs wird laut Wolz die Warmluftzufuhr deutlich intensiviert – das bedeutet, es wird am Wochenende ungewöhnlich mild in Bayern. Am Sonntag erwartet der Experte frühlingshafte Temperaturen in Südbayern von 15 bis 18 Grad Celsius.

Das bestätigt auch Jürgen Schmidt von wetterkontor.de. "Die Temperaturen werden durch den auffrischenden Wind im Süden Deutschlands nach oben gehen", sagt Schmidt. In Augsburg erwartet er am Sonntag optimales Wetter für einen Sonntagsspaziergang.

Die warmen Temperaturen im Februar sind laut Wolz bedenklich

Schmidt sagt, dass das Orkantief "Victoria" nicht mit "Sabine" zu vergleichen sei, auch wenn der Kerndruck von "Victoria" wohl "rekordverdächtige Tiefstwerte" aufweisen könne. Wie sich das Tief genau entwickle, sei noch relativ unsicher. Aber in Deutschland sei vor allem der Norden betroffen, in der Nacht auf Sonntag könne es auch im Nordwesten Sturmböen geben.

Wolz findet die derzeitigen warmen Temperaturen bedenklich. „Aktuell ist es deutlich zu mild. Bayernweit ist es für Mitte Februar vier Grad zu warm, wenn man das mit den langjährigen Mitteltemperaturen von 1961 bis 1990 vergleicht. Das ist eine deutliche Abweichung“, sagt Wolz.

