Nach Sperrung der Stammstrecke: Verkehrslage normalisiert sich

Nach einem Notarzteinsatz am Rosenheimer Platz war die Münchner S-Bahn am Morgen gesperrt. Es kam zu zahlreichen Ausfällen. Mittlerweile hat sich die Verkehrslage normalisiert.

Nach einem Notarzteinsatz war die Stammstrecke der Münchner S-Bahn am Montagmorgen gesperrt. Mittlerweile hat sich die Verkehrslage laut Bahn normalisiert.

Gute Nachricht für alle München-Pendler: Die Störungen im S-Bahn-Netz, die am Montagmorgen viele Fahrgäste kalt erwischt hatten, sind behoben. Wie die Bahn auf Twitter mitteilte, hat sich die Verkehrslage normalisiert.

S-Bahn München: Störungen im Netz sorgten am Montagmorgen für Zugausfälle und Verspätungen

Am frühen Morgen hatte ein Notarzteinsatz am Rosenheimer Platz zu einer Sperrung der Stammstrecke zwischen den S-Bahn-Halten Isartor und München-Ost geführt. Die Bahn hob diese Sperrung kurz vor 7 Uhr auf.

Allerdings blieb das Netz auch in der Folge gestört: In Giesing sorgte die Störung einer Weiche für Zugausfälle, Verspätungen und Umleitungen. Auf der S-Bahnlinie S7 kam es außerdem zu einer Störung an der Oberleitung.

Bahn: S-Bahnverkehr fließt wieder - auch Störungen bei der S7 sind behoben

Betroffen waren zudem zwischenzeitlich auch die S-Bahnlinien 1, 2, 3, 4, 6, 8, und 20. Ob die technischen Probleme im S-Bahn-Netz und der Notarzteinsatz am frühen Morgen in einem Zusammenhang stehen, teilte die Bahn nicht mit.

Auch die Fahrgäste der S7 können aufatmen. Nachdem es auch nach der Behebung der Störung an der Oberleitung noch zu Verspätungen kam, läuft der S-Bahnverkehr zwischen München Ost und Neubiberg mittlerweile wieder reibungslos.

Nach S-Bahn-Sperrung am Morgen: Pendler dürfen auf ruhige Heimfahrt hoffen

Für den Abend- und Berufsverkehr gibt die Bahn damit vorerst Entwarnung. Die aktuelle Betriebslage auf der Website des Konzerns zeigt für die Münchner S-Bahn keine weiteren Störungen an. Die zahlreichen München-Pendler aus Augsburg und der Region dürfen also auf eine ruhige Anreise zum Münchner Hauptbahnhof hoffen. (dfl)

