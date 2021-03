vor 17 Min.

Nach Streit um Kopfhörer: Unbekannter schlägt Jugendlichen an Bahnsteig nieder

Die Polizei ermittelt gegen einen Unbekannten, der am Samstagabend einen 16-Jährigen am Bahnsteig München-Laim nach einem Streit niedergeschlagen hat.

Ein Unbekannter gerät am Samstagabend mit einem Jugendlichen am Bahnsteig München-Laim in einen Streit über dessen Kopfhörer und greift ihn daraufhin an.

Ein Streit um die Kopfhörer eines 16-Jährigen ist am Samstagabend am Bahnsteig der Haltestelle München-Laim so eskaliert, dass der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Auseinandersetzung zwischen dem 16-Jährigen und einem bislang Unbekannten kurz vor 21.50 Uhr. Scheinbar gerieten sich die beiden so sehr in die Haare, dass der Unbekannte den Jugendlichen anschließend von hinten zu Boden stieß, mit der Faust auf den Hinterkopf schlug und auf seine linke Hand trat, bevor er flüchtete.

Die Polizei ermittelt in München gegen einen unbekannten Schläger

Eine 31-Jährige bemerkte den am Boden liegenden 16-Jährigen und verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Der Jugendliche wurde zur Untersuchung seiner laut Polizei augenscheinlich leichten Verletzungen in ein Münchner Klinikum gebracht. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzungen gegen den unbekannten Angreifer aufgenommen und wertet dafür die Aufzeichnungen der Videoüberwachung auf dem Bahnsteig aus. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen