vor 48 Min.

Nach Vergewaltigung: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Im August wurde in Garmisch-Partenkirchen eine 24-Jährige vergewaltigt. Die Polizei meldet jetzt einen Ermittlungserfolg.

Zu vielen Spekulationen, vor allem aber zu einem Gefühl der Unsicherheit, hat der Fall der Vergewaltigung einer jungen Frau Mitte August in Garmisch-Partenkirchen geführt. Die Ermittlungen der Kripo haben jetzt dazu geführt, dass ein dringend tatverdächtiger 26-Jähriger in Baden Württemberg festgenommen wurde.

Wie berichtet, war in der Nacht auf den 13. August eine junge Frau eigenen Angaben zufolge am Marienplatz in Garmisch-Partenkirchen in ein Großraum-Taxi gestiegen und vom Fahrer im Ortsteil Burgrain kurz darauf in dem Fahrzeug vergewaltigt worden. Das Fachkommissariat K1 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Patenkirchen ermittelte seitdem mit Hochdruck in der Sache, erklärt die Polizei.

Der Verdächtige wurde in Karlsruhe festgenommen

Am Mittwoch, 2. Oktober, gelang in dem Fall der entscheidende Durchbruch: Beamte der Kriminalpolizei Karlsruhe nahmen auf einer Baustelle einen 26 Jahre alten Mann fest. Nach diesem war seit einiger Zeit mit Haftbefehl gesucht worden.

Ergebnisse der forensischen Untersuchungen hatten die Ermittler der Kripo auf seine Spur gebracht. Zur Tatzeit hatte er sich beruflich bedingt als Bauarbeiter in Garmisch-Partenkirchen aufgehalten. Er war nach der Tat aus der Marktgemeinde abgereist und zunächst nicht auffindbar, heißt es von der Polizei. Kriminaltechnische Maßnahmen und eine intensive Fahndung der Kripo Garmisch-Partenkirchen hätten dazu geführt, dass der Gesuchte in Karlsruhe ausfindig gemacht und festgenommen werden konnte. Er sitzt nun dort in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen betont, dass sich erste Hinweise, wonach der Täter Taxifahrer gewesen sei, nicht bestätigten. (pol)

