11:50 Uhr

Nach dem Wochenende kommt der Regen zurück

Der Frühling macht zum Start in die Woche wieder Pause. Es wird regnerisch.

Bis zur Mitte der Woche sollte man einen Regenschirm griffbereit haben. Es wird regnerisch - und die Temperaturen sinken. Die Wettervorhersage zum Wochenstart.

Der Wonnemonat Mai verabschiedet sich in diesem Jahr mit Regen statt Frühlingssonne. Auf jeden Fall ist es ratsam, bis zur Mitte der Woche einen Regenschirm griffbereit zu haben.

Denn ab Montagmittag rechnen die Experten des Deutschen Wetterdienstes in ganz Bayern mit Schauern. Davon ist auch Augsburg mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent nicht ausgenommen.

Wetter in Augsburg und Umgebung: Temperaturen sinken

Wenigstens bleibt es am Montag nach Prognosen von wetterkontor.de wie auch am Sonntag vorerst noch bei Temperaturen von bis zu 21 Grad.

Das soll sich allerdings bereits am Dienstag ändern: Die Temperaturen sinken in Augsburg auf bis zu 15 Grad. Die Sonne lässt sich am regenreichsten Tag der Woche nicht mehr blicken.

So sieht es auch im Rest Deutschlands aus: Überall ist mit Schauern zu rechnen, im Westen Deutschlands kann es Gewitter mit Starkregen geben.

Am Vatertag soll der Regen erst einmal pausieren

Am Mittwoch wird es in Augsburg bei Höchsttemperaturen von bis zu 12 Grad sogar noch etwas kälter. Allerdings lässt der Regen nachmittags langsam nach. Und zumindest in Unterfranken lässt sich dann auch die Sonne wieder ab und zu blicken.

Ein Ausblick auf den Vatertag am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) macht Laune: Die 20-Grad-Marke wird zwar vorerst nicht geknackt, aber regnen soll es nur mit einer 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Mit wärmeren Temperaturen wird erst wieder am Wochenende gerechnet: Bis zu 23 Grad werden am Sonntag erwartet. (AZ, mit dpa)

