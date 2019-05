vor 15 Min.

Nach den Unwettern kommt das Hochwasser: So stark ist die Region betroffen

Nach starken Regenfällen führt die Ammer bei Weilheim viel Wasser und hat einen Fußgängerweg überschwemmt. In mehreren Landkreisen in Bayern besteht Hochwasser-Gefahr.

Heftige Regenfälle sorgen in Bayern für steigende Pegel und Einsätze von Polizei und Feuerwehr. In welchen Städten und Landkreisen aktuell Hochwasser-Gefahr herrscht.

Regen, der nicht enden will. Grauer Himmel und braune Flüsse, die über die Ufer treten. Der Dienstag steht in weiten Teilen Bayerns im Zeichen von extrem widrigem Wetter: Die Pegel stiegen, von Iller bis Ammer, von Loisach bis Donau.

Und auch am Mittwoch lässt besseres Wetter noch auf sich warten. Immerhin habe der Regen in der Nacht nachgelassen, sagt Diplom-Meteorologe Christian Ehmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Vereinzelt gebe es noch stärkere Niederschläge mit zwei bis vier Litern pro Stunde. "Das ist aber die Ausnahme. Und auch die ziehen jetzt weiter in Richtung Alpen."

Auch wenn das Wetter ab heute Mittag besser werden soll: Die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage und die Schneeschmelze haben in weiten Teilen der Region die Pegel anschwellen lassen. In vielen Orten droht deshalb nun Hochwasser. Welche Orte in unserer Region besonders betroffen sind.

Hochwasser in Bayern: In diesen Orten treten Bäche über die Ufer

In vielen Landkreisen vor allem in Alpennähe, aber auch in Westschwaben und Oberbayern, herrscht Hochwasser-Gefahr. Bei vielen Anwohnern wecken die heftigen Regenfälle böse Erinnerungen an das Pfingsthochwasser von 1999. Ob dieses Mal wieder Gefahr droht, sagt eine Expertin.

Für diese Orte und Landkreise in Bayern liegen aktuell Hochwasser-Warnungen der Meldestufe 3 vor. Das bedeutet, dass dort Überschwemmungen auch in bebauten Gebieten drohen (Stand 7 Uhr):

Günzburg

Neu-Ulm

Oberallgäu und Stadt Kempten

Neuburg-Schrobenhausen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Stadt und Landkreis Landshut

Kelheim

Bei Deisenhausen im Kreis Günzburg ist die Günz bereits über die Ufer getreten, hier wurde Meldestufe drei erreicht. Auch bei anderen Flüssen steigen im westlichen Schwaben die Pegel.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bereiten sich die Menschen auf das Hochwasser vor. In der Nacht auf Donnerstag wird in Neuburg an der Donau eine Scheitelwelle von bis zu sechs Metern erwartet. Erste Bereiche wurden bereits gesperrt.Grund dafür sind auch hier die massiv steigenden Pegel der Donau.

Einsatzkräfte des THW und der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg haben am Dienstagnachmittag das schwimmende Kunstwerk „undundund“ aufgrund starker Strömung vorsichtshalber aus der Donau gehievt. Bild: Marcel Rother

Am Dienstagabend hat es einen größeren Feuerwehr-Einsatz an der Günz bei Babenhausen im Kreis Unterallgäu gegeben. Es gab die Befürchtung, dass ein Damm brechen könne. Am späten Abend gab die Polizei aber bereits vorsichtig Entwarnung.

Auf der Donau schwammen am Dienstag bereits ganze Bäume, die von den Wassermassen mitgerissen wurden. Aus diesem Grund wurden auch in Neu-Ulm einige Brücken und Wege gesperrt.

Im Unterallgäu südlich von Mindelheim ist es bei Dirlewang zu Straßenüberschwemmungen gekommen. Für die Anwohner besteht derzeit aber keine Gefahr.

Auch im Landkreis Landsberg steigen die Pegel von Bächen und Flüssen. Vereinzelt können Wiesen das Wasser nicht mehr aufnehmen. Erste Keller laufen voll, auch Bäche treten über die Ufer.

Unwetter in Bayern: Tief Axel sorgt für Chaos im Bahnverkehr

Der Regen platzte auch in den Bahnverkehr: Zwischen Augsburg und Friedberg verspäteten sich am Dienstag Züge, vereinzelt fielen sie aus. Weil der Regen bei Friedberg ein Schlammloch in Gleisnähe ausgehöhlt hatte, musste der Zugverkehr bremsen. Gegen 9 Uhr morgens wurde zudem die Strecke zwischen Ulm und Augsburg zeitweise gesperrt – die Gleise standen unter Wasser, ein Erdrutsch drohte.

Noch heute gibt es Probleme auf vielen Bahnstrecken in Alpennähe. Weil eine Hochwasserschutzwand aufgebaut werden musste, ist die Strecke zwischen Immenstadt und Kempten weiterhin gesperrt. Wegen einer witterungsbedingten Störung fahren auch zwischen Immenstadt und Oberstdorf bis auf weiteres keine Züge. Die Sperrung der Strecken werde wohl bis zum Donnerstagmorgen andauern, teilte die Bahn mit.

Viele Menschen in Neuburg an der Donau erinnern sich derzeit an das Pfingsthochwasser von 1999. Fast auf den Tag genau 20 Jahre nach der Jahrhundertüberschwemmung muss sich Neuburg nun wieder auf den Ernstfall vorbereiten. Am Dienstagnachmittag maß der Pegel der Donau gut vier Meter. Schon jetzt müssen sensible Bereiche entlang des Ufers gesperrt werden. Als Vorsichtsmaßnahme installierte die Kommune einen mobilen Hochwasserschutz und hievte ein schwimmendes Kunstwerk aus dem Wasser. Der Pressesprecher der Stadt warnte: „Überschwemmungen wird es in jedem Fall geben.“

Auf Donauhochwasser stellte sich auch Leipheim ein: 700 Handzettel wurden dort an die Bewohner von drei Stadtteilen verteilt. Sie sollten sich vorbereiten, wertvolle Gegenstände aus den Kellern holen und Öltanks sichern. Mittwochmorgen soll der Pegel Warnstufe drei von vier erreichen – Leipheim hofft, mit einem blauen Auge davonzukommen. Und die Gemeinde Bubesheim hofft mit: Sie ist derzeit von der Notwasserversorgung der Stadt Illertissen abhängig. Das Hochwasser könnte diese Versorgung eventuell gefährden.

Wasser eines über die Ufer getretenen kleinen Baches bei Aitrang überschwemmt ein Brücke. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

(mit dpa)

