vor 51 Min.

Nach hochsommerlichen Temperaturen drohen in der Nacht Unwetter

Am Sonntag wurde es mit 31 Grad noch einmal heiß in der Region. In der Nacht auf Montag werden in der Region Sturmböen, Starkregen und Gewitter erwartet.

Heißer Sonntag in Bayern: Die Menschen im Freistaat konnten sich einen Tag lang über hohe Temperaturen freuen. Vor allem im SÜden wurde es noch einmal richtig heiß. Auch Franken bekam Sonne satt ab und durfte sich über rund 30 Graf freuen. Bei weiß-blauem Himmel blieb es dabei weitgehend trocken - bis zum Abend.

Wetterdienst warnt vor Sturmböen und Gewittern

Ab dem späten Sonntagabend bis Montagmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Unwettern in ganz Schwaben. Von Südwesten her ziehen in der Nacht zum Montag starke Gewitter auf. Den Meteorologen zufolge sind in der Region Augsburg orkanartige Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde und heftiger Starkregen sowie Hagel möglich. Ab etwa 20 Uhr könnten diese über die Region um Augsburg ziehen. Noch heftiger als in Schwaben sollen Unwetter in Franken wüten.

Ab Montag ist es wieder vorbei mit dem Sommerwetter

Zum Wochenstart ist in Augsburg dann nur noch mit regnerischen 24 Grad zu rechnen. Das Niederschlagsrisiko liegt laut dem Online-Portal wetterkontor.de bei 70 Prozent. An den Alpen soll es ergiebig regnen. Eine Kaltfront bringt bis Dienstag auch für das restliche Bayern eher trübe und wolkige Stunden.

Ab Mittwoch soll das Wetter dann wieder etwas freundlicher werden. In der Nacht zum Mittwoch soll der Regen langsam nachlassen. Tagsüber rechnete der DWD mit mehr Sonne als zum Anfang der Woche. "Die Temperaturen schaffen es aber nur noch auf rund 25 Grad", sagte der Sprecher. (dpa/AZ)

