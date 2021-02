12:08 Uhr

Nackter Mann mit Clown-Maske verfolgt 40-Jährige

Eine 40-Jährige aus Wolfratshausen traf am Samstag auf einem Fußweg an der Isar auf einen Nackten mit Clown-Maske. Der Mann verfolgte die Frau.

Am Sonntag hat sich eine 40-jährige Frau aus Wolfratshausen an die Polizei gewandt, nachdem ihr eine skurrile Begegnung vom Vortag nicht aus dem Kopf gehen wollte.

Die Frau hatte am Samstagvormittag, gegen 9.30 Uhr, einen Spaziergang an der Isar gemacht. Als sie von der Marienbrücke aus auf einem schmalen Fußweg in Richtung Ascholding ging, entdeckte sie einen nackten Mann, der eine Clown-Maske trug und ins Gebüsch blickte. Nachdem die 40-Jährige an dem Mann vorbeigegangen war, nahm dieser laut Polizeibericht die Verfolgung auf und ging ihr über mehrere Minuten und nur mit wenigen Metern Abstand hinterher. Erst als die Frau ihr Tempo erhöhte, gelang es ihr, den Nackten abzuschütteln.

Der Mann trug eine Clown-Maske. Sein Alter wird auf 35 bis 40 Jahre geschätzt. Die Polizei Wolfratshausen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08171/42110 entgegen. (AZ)

