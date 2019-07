vor 3 Min.

Nächste Panne: Wird die zweite Stammstrecke erst 2031 fertig?

Die Fertigstellung der zweiten Stammstrecke in München verzögert sich weiter.

Die Fertigstellung der zweiten Stammstrecke in München könnte sich erneut verzögern. Grund ist ein weiterer Tunnel, der gebaut werden muss.

Es ist ein Mega-Projekt - und zieht sich immer weiter in die Länge: Die Eröffnung der zweiten Stammstrecke in München könnte sich bis ins Jahr 2031 hinauszögern. Der Grund: Die Bahn muss wohl eine dritte Röhre bauen - als Rettungstunnel für Notfälle. Das berichtet der Münchner Merkur.

Ursprünglich war geplant, entlang der beiden Röhren der zweiten Stammstrecke neun senkrechte Rettungsschächte zu errichten. Das Eisenbahnbundesamt fordert nun aber die Zusatzröhre. Diese soll parallel zur zweiten Stammstrecke unter den beiden Zug-Röhren liegen. Die Bauarbeiten sollen sich dadurch bis ins Jahr 2031 ziehen.

Zweite Stammstrecke: Zweite große Planänderung binnen kürzester Zeit

Es ist die zweite Planänderungen am Mega-Bau binnen kürzester Zeit. Vergangene Woche hatten Freistaat, Bund und Bahn erklärt, dass am Hauptbahnhof zusätzlich ein Bahnhof im Rohzustand für die geplante U-Bahn-Linie 9 eingebaut werden muss. Aufgrund dieser Baumaßnahme verschob sich der ursprüngliche Zeitplan um zwei Jahre nach hinten. Von 2026 auf 2028.

Zudem wird am Ostbahnhof umgeplant – der neue Bahnhof für die 2. Stammstrecke soll nicht am Orleansplatz, sondern weiter östlich an der Friedenstraße entstehen. (AZ)

