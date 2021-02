vor 56 Min.

Nächtliche Ausgangssperre in Bayern: Was ab Montag gilt

Zwar dauert der Lockdown in Bayern noch mindestens bis zum 7. März. Die nächtliche Ausgangssperre wird aber gelockert. Und zwar schon ab Montag. Was dann in Bayern gilt.

Von Tim Frehler

Der Corona-Lockdown in Bayern wird bis zum 7. März verlängert. Das hat das bayerische Kabinett am Donnerstag im Anschluss an den Bund-Länder-Gipfel vom Mittwoch beschlossen. Gleichzeitig hat sich die bayerische Landesregierung aber auch auf einige Lockerungen verständigt. Eine davon betrifft die nächtliche Ausgangssperre.

Bislang gilt im Freistaat landesweite eine strikte nächtliche Ausgangssperre. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens nur erlaubt, wenn dafür ein triftiger Grund vorliegt. Dazu zählen etwa Notfälle oder medizinisch unaufschiebbare Behandlungen, der Weg zur Arbeit, die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, die Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen, die Begleitung Sterbender oder die Versorgung von Tieren. Wer einen solchen Grund nicht vorweisen kann, muss zu Hause bleiben.

Ausgangssperre in Bayern: Ab Montag nur noch in einzelnen Landkreisen und Städten

Das ändert sich aber ab Montag - zumindest teilweise. Dann gibt es in Bayern keine landesweite Ausgangssperre mehr. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen gilt die Ausgangssperre jedoch weiter. Allerdings nicht mehr ab wie bisher 21 Uhr, sondern erst ab 22 Uhr.

Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) sieht in der Ausgangssperre ein sinnvolles Instrument. Daher will die Landesregierung nicht komplett davon ablassen. Söder sagte am Donnerstag im Anschluss an die Sitzung des Ministerrates: "Die Ausgangssperre hat gewirkt. Deshalb kann man den betroffenen Kreisen dieses Instrument nicht nehmen."

Nächtliche Ausgangssperre: Wo gilt sie in Bayern?

Nach derzeitigem Stand gilt die aufgeweichte Ausgangssperre aber nur noch in wenigen Kreisen. Bayernweit wurden laut Robert Koch-Institut am 14. Februar in acht Landkreisen und kreisfreien Städten mehr als 100 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen gemeldet. Viele von ihnen liegen in Grenzregionen zu Tschechien oder Österreich. Darunter sind:

Landkreis Tirschenreuth , 309,5

, 309,5 Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge , 229,9

im , 229,9 Stadt Hof , 187,7

, 187,7 Landkreis Hof , 138,2

, 138,2 Landkreis Regen , 126,6

, 126,6 Landkreis Passau , 123

, 123 Stadt Weiden in der Oberpfalz , 117

in der , 117 Landkreis Berchtesgadener Land , 100,1

Lesen Sie dazu auch:

In unserem Live-Blog gibt es immer aktuelle Corona-News.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen