Naturschutz

06:43 Uhr

Immer mehr Menschen wollen Jagen und Fischen - doch es gibt auch Gegenwind

Plus Jagen und Fischen werden für viele Menschen zur Leidenschaft, der Ansturm auf Jagd- und Fischereikurse ist groß. Paradox: Gleichzeitig schwindet die gesellschaftliche Akzeptanz.

Von Uli Bachmeier

Es wird Abend über dem Buschelberg direkt hinter Aretsried. Ein Fasan treibt sich gockelnd auf einem Feldweg herum. Ein einsamer Feldhase wagt sich auf der Suche nach Kräutern am Waldrand aus der Deckung. Nur der Rehbock, auf den es Hans Fürst, 73, abgesehen hat, lässt sich nicht blicken. Doch den erfahrenen Jäger, der so oft es geht in seinem Revier in den Westlichen Wäldern im Landkreis Augsburg unterwegs ist, stört das nicht. Er hat Geduld. Er kann warten. Und ohnehin geht es ihm nicht in erster Linie um Beute. „Die Jagd“, so sagt er, „ist nicht einfach ein Hobby. Es ist eine Passion.“ Darüber muss er jetzt öfter reden als früher, weil es längst nicht mehr selbstverständlich ist.

